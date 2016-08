Präsident der guten Laune

Seine Rennbahnauftritte hatten stets etwas von Staatsbesuchen. Der am Mittwoch im Alter von 97 Jahren verstorbene Alt-Bundespräsident Walter Scheel war von 1982 bis 1991 Präsident des Galopper-Verbandes in Köln. Der gebürtige Solinger geht in die Geschichte dieses Sports als der populärste Präsident ein. Schließlich war die Zeit als Bundespräsident damals erst drei Jahre vergangen.

Walter Scheel ist in diesem Sport auf die Menschen zugegangen. Schnell kannte er viele Namen und die Trainer, Jockeys und Besitzer waren verzückt, wenn das ehemalige Staatsoberhaupt sie persönlich ansprach. Für die Journalisten dieser Szene war der Mann ein Traum. Nach einer der damals noch inhaltsreichen Pressekonferenzen ging es in die Kölner Altstadt und das bloße Erscheinen dieses Mannes machte Plätze frei und Scheel dozierte virtuos über einen scheinbar belanglosen Schnaps.

Wie aber stand es um die Leistungen von Scheel, dessen Aufwandsentschädigung für die Präsidentschaft schnell bekannt wurde? In seine Amtszeit fällt die Öffnung des europäischen Marktes über die Grenzen Deutschlands. Wenn die deutsche Vollblutzucht heute weltweit großes Ansehen genießt, dann hat Walter Scheel dazu seinen Mosaikstein geliefert. Der gewiefte Diplomat Scheel löste in der Szene auch verhärtete Fronten, nicht immer nachhaltig.

Gänzlich ungewollt hat Walter Scheel für eine epochale Veränderung in diesem Sport gesorgt. Noch in seiner Amtszeit als Bundespräsident wurden ihm bei einem Rennbahnbesuch in Düsseldorf angeblich von ihm gewonnene Dreierwetten präsentiert. Man hatte die Wettscheine nach den Rennen "passend" gemacht. Die Folge waren Gerichtsverfahren mit großem öffentlichen Interesse gegen die Verursacher und als Folge auf Anordnung der NRW-Landesregierung das Verschwinden des manuellen Totalisators, der vom Elektronenfoto ersetzt wurde. Scheel wusste von diesen Schummeleien nichts.

Der starke Mann hinter Walter Scheel war der damalige Generalsekretär Hans-Heinrich von Loeper. Der mittlerweile 89-jährige ehemalige Panzeraufklärer-Offizier ist der eigentliche geistige Vater der aus der Scheel-Ära bleibenden Entwicklungen.

Gegen Ende der Amtszeit 1991 wurde es bitter für Walter Scheel. Im Badischen Tagblatt dokumentieren das zwei Kommentare mit den Zeilen "Peinliches Problem" und "Konflikte lösen". Die Tagungen der einflussreichen Besitzervereinigung im Kongresshaus gerieten für Scheel zum Tribunal. Aber er trat an, verweigerte sich nicht. Aber es kränkte ihn.

Ehrenpräsident Walter Scheel hat seinen letzten Rennbahnbesuch am 25. Oktober 2009 in Iffezheim absolviert. Es war wie immer ein Gefühl von Staatsbesuch.