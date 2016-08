Aufsteiger setzen erste Duftmarken Von Michael Ihringer Die drei Aufsteiger haben schon mal ihre Duftmarken gesetzt. Nach zwei Landesliga-Spieltagen sind der Rastatter SC/DJK und der SV Freistett noch ungeschlagen, die SV Ottenau hat eine Niederlage zu Buche stehen, wohlgemerkt in Offenburg bei einem der Titelkandidaten, der als einziges Team auch alle sechs Zähler eingesackt hat. "Die hatten drei Chancen und bei den zwei Toren haben wir leider mitgeholfen", erläuterte Ottenaus Trainer Thomas Gerold sogleich die Ursache für die erste Niederlage in der neuen Umgebung. Nach dem erfolgreichen Heimauftakt hofft er auf einen zweiten Coup gegen den SV Hausach, einen Gegner, "von dem ich eigentlich nichts weiß. Manchmal ist es auch besser, wenn man den Gegner nicht kennt, zumal ich mich nicht nach ihm richten möchte". Zwei Remis hat Mitaufsteiger Rastatter SC/DJK zu Buche stehen. "Wir sind etwas zwiegespalten. Einerseits stimmte die Leistung, aber die Punktausbeute dafür nicht. Wir haben zu wenig aus unseren Chancen gemacht", bilanzierte Trainer Hubert Luft die ersten beiden Zähler. Die dritte Hürde ist mit dem FV Schutterwald bislang die höchste. "Die sind zwar gespickt mit guten Spielern, aber es hat sich auch herumgesprochen, dass wir mithalten können", ist Luft gespannt, wie seine Schützlinge auf diese große Herausforderung reagieren. Unglücklicherweise muss er die nächsten Wochen auf Neuzugang Srdan Majher verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. Während Phönix Durmersheim dezimiert Gefahr läuft, gegen den SC Offenburg auch die dritte Partie in Folge zu verlieren, möchte der SV Sinzheim in der Heimpartie gegen Rot-Weiß Elchesheim endlich die Kurve kriegen, um nicht von einem totalen Fehlstart sprechen zu müssen. "Mit solchen Ergebnissen wird es natürlich nicht einfacher und das Selbstvertrauen auch nicht gestärkt. Es zeigt sich leider auch: Die Vorbereitung zählt eigentlich nichts, auch die Gegner gehen plötzlich ganz anders zur Sache", muss Neu-Coach Andreas Lamprecht überrascht und ernüchtert feststellen. Die Partie findet erst am Montag statt, weil neben Festivitäten am Wochenende der Gast auch um eine Verlegung bat, da am ursprünglich geplanten Termin heute Abend Rot-Weiß-Spielertrainer Florian Huber seinen 30. Geburtstag zünftig feiern will. "Die Punkte wollen wir ihm aber nicht auch noch schenken. Mich interessiert nach dem Spiel diesmal auch nicht, wie wir gespielt haben, sondern nur, dass wir gewonnen haben. Und um das zu erreichen müssen wir diesmal zusehen, dass wir nicht schon wieder zur Halbzeit mit zwei Gegentoren in Rückstand liegen", fordert Lamprecht eine klare Leistungssteigerung. Abgesehen vom Geburtstag gibt es für Florian Huber in dieser Saison noch nicht viel zu feiern. "Wir müssen uns noch finden und richtig akklimatisieren unter Wettkampfbedingungen, vor allem die Neuzugänge. Wir haben aber genug Qualität", lässt sich Huber nicht verunsichern, "die Sinzheimer haben mehr Druck." Als Geburtstagsgeschenk würde er von Bruder Sven nochmals drei Tore wie gegen Freistett "gerne annehmen". Auch nur einen der Huber-Brüder könnte Bühls Übungsleiter Jürgen Schnurr gut gebrauchen. Er muss schon froh sein, dass Simon Maurath nach seiner langen Leidenszeit wieder langsam Fuß fasst. In Oppenau dürfte der erste Saisonsieg noch schwerer gelingen als zuletzt im Hägenich. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rio de Janeiro

Die grüne Hölle in Rio Rio de Janeiro (red) - Es stinkt, ist schmierig, sieht unnatürlich aus - und wird für die Olympia-Organisatoren allmählich zur "grünen Hölle": Das grüne Wasser im Sprungbecken des Mario Lenk Aquatics Center in Rio de Janeiro schlägt weiter hohe Wellen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Es stinkt, ist schmierig, sieht unnatürlich aus - und wird für die Olympia-Organisatoren allmählich zur "grünen Hölle": Das grüne Wasser im Sprungbecken des Mario Lenk Aquatics Center in Rio de Janeiro schlägt weiter hohe Wellen (Foto: dpa). » - Mehr