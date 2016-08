Oberachern fühlt Topteam auf den Zahn

Nach den beiden Niederlagen gegen Freiburg und in Reutlingen gab es am letzten Samstag mit einer auf einigen Positionen veränderten Mannschaft einen ebenso wichtigen wie verdienten 3:1-Erfolg über den stark eingeschätzten württembergischen Aufsteiger aus Neckarsulm. "Wir haben von Beginn an sehr konzentriert und motiviert gespielt und deshalb auch verdient gewonnen", so Oberacherns Coach Thomas Leberer, der ein Gesamtlob für die Mannschaft aussprach, aber dabei zwei seiner Akteure besonders hervorhob, Felix Armbruster als Abräumer vor der Abwehr und Torschütze und Vorbereiter Pascal Sattelberger, der lange auf sein Startdebüt in dieser Saison warten musste: "Felix war ein ungemein wichtiger Stabilisator in unserer Abwehr und warf sich in jeden Zweikampf. Pascal sprühte vor Spiellaune, war an einem Tor beteiligt und ein Tor konnte er ja selbst erzielen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er diese gezeigte Leistung stabilisiert, dann wird er häufiger in der Startformation stehen".

Jetzt führt die Reise zum hochgehandelten aktuellen Tabellenführer nach Pforzheim. Der 1. CfR Pforzheim entstand erst im Jahr 2010 durch die Fusion der Vereine 1. FC Pforzheim und VfR Pforzheim. Als sich 2014 der TSV Grunbach als Vizemeister aus der Oberliga zurückzog, wechselten viele Spieler der Grunbacher und auch Coach Teo Rus zum damaligen Verbandsligisten nach Pforzheim. Nur ein Jahr später gelang auch schon der Aufstieg in die Oberliga.

Gegen die Nordbadener holte Oberachern in der letzten Saison in Pforzheim ein 0:0, zog daheim aber mit 0:2 den Kürzeren. SVO-Coach Leberer hat das noch gut in Erinnerung und weiß um die Stärken der Goldstädter: "Ich habe noch gut unser Heimspiel der vergangenen Runde im Hinterkopf. In diesem Spiel waren wir spieltechnisch nicht unterlegen, wurden aber in den Zweikämpfen regelrecht abgekocht. Eine erfahrene Mannschaft, die schon lange zusammen spielt und individuelle Klasse besitzt. Man plant ja auch mittelfristig für die Regionalliga. Pforzheim hat ja schon eine überragende Rückrunde gespielt und macht eigentlich ansatzlos weiter, wo man aufgehört hat. Ich denke, es wird ein sehr interessanter Vergleich mit einem Titelkandidaten. Unsere Aufgabe wird es sein, weiter an unserer defensiven Stabilität zu arbeiten. Die Spieler haben wir dafür, sie müssen es nur annehmen und wollen".

Auf seinen zuletzt verletzt ausgewechselten Torschützen Domagoj Petric (Muskelfaserriss) muss Leberer in Pforzheim auf alle Fälle verzichten. Andere Spieler sind angeschlagen, deshalb hofft er einmal mehr auf seine medizinische Abteilung: "Uli Hoffmann und sein Team haben da ja schon so manch kleines Wunder bewirkt."(rm)