Werbebande mit Symbolcharakter

Sie sind angetreten, um dauerhaft zu bleiben. Nur wenige Monate nach dem Beinahe-Crash wurden beim Volleyball-Bundesligisten TV Ingersoll Bühl die Weichen inzwischen grundlegend neu gestellt. Eine neue Gesellschaft hat die Geschäfte übernommen, neues Personal sitzt an den entscheidenden Stellen und die Bundesliga-Mannschaft wurde aus der Volleyball-Abteilung des TV Bühl herausgenommen und ist seit wenigen Tagen mit eigener Internetadresse am Start. Ziel ist es, dauerhaft in der 1. Bundesliga zu bleiben.

Symbol für die Professionalisierung des Bühler Volleyballs ist die Anschaffung einer neuen LED-Werbebande, die sich die neue Schwarzwald-Volleys-Bühl GmbH einen sechsstelligen Betrag hat kosten lassen, finanziert über einen Leasing-Vertrag. Bühl ist damit der einzige Verein in der ersten Männer-Bundesliga, der über eine 70 Meter lange Rundumbande verfügt und völlig neue Möglichkeiten hat, um Sponsoren und Werbepartner besser zu präsentieren. Hintergrund ist, dass die 80 Werbeplätze in der Halle allesamt belegt waren und es für neue Partner keinen Platz gegeben hätte. Andererseits eröffnet die neue Plattform Spielräume, von denen andere Bundesligisten derzeit nur träumen können. In zehn Jahren, so die konservative Rechnung, soll sich die Anschaffung amortisiert haben - oder anders ausgedrückt: Es ist eine Investition in die Zukunft.

Doch nicht nur mit der Werbebande geht Bühl neue Wege: Mit der konsequenten Trennung von Amateursport und Profimannschaft wurde vollzogen, was andere Spitzenteams längst hinter sich haben. Dies manifestiert sich auch in der neuen Geschäftsstelle, die aus den Räumen des TV Bühl in der Jahnstraße heraus in ein Büro in der Benderstraße verlegt wurde. "Wir sind eine neue Gesellschaft und nicht der Nachfolger von ;Bühl ist Volleyball'", macht der neue Geschäftsführer Manohar Faupel deutlich. Mit dem bisherigen Bundesligaschiedsrichter wurde ein Insider zum hauptamtlichen Geschäftsführer gemacht, "ein Glückstreffer", wie Gesellschafter Stefan Zachmann anmerkt. Hinzu kommt die Ernennung von David Molnar zum Teammanager. "David war sieben Jahre lang das Gesicht der Mannschaft, wir sind froh, ihn weiterhin an den Verein binden zu können."

Noch Zukunftsmusik ist die Einstellung eines hauptamtlichen Jugendtrainers, mit dem die erfolgreiche Nachwuchsarbeit weiter professionalisiert werden soll. Mittelfristig will man auf diese Weise wieder eigene Talente an die Bundesliga-Mannschaft heran führen. "Das stärkt die Identifikation der Fans mit der Mannschaft", ist sich Joachim Stolz, der Vertreter des TV Bühl in der neuen Gesellschaft, sicher. (win)

www.schwarzwald-volleys.de