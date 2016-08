Erster Saisonsieg soll "Brustlöser" sein Ein torloses Unentschieden in Bielefeld, anschließend ein 1:1 im Heimspiel gegen Bochum. Und am vergangenen Samstag das Pokal-Aus beim TSV 1860 München (1:2). Die Zweitliga-Saison ist einerseits noch jung, andererseits hat der Karlsruher SC noch kein Spiel für sich entschieden. Drei Punkte stehen deshalb im heutigen "Rückspiel" gegen die Sechziger (13 Uhr) ganz oben auf der Karlsruher Wunschliste, als "Brustlöser" sagt Cheftrainer Tomas Oral, und "zur Bestätigung der täglichen Arbeit im Training." Unruhig ist Sportdirektor Jens Todt angesichts der bisherigen Sieglosigkeit nicht. "Wir hatten auch vor einem Jahr Anlaufschwierigkeiten." Noch größere sogar. Nach den Punktspielniederlagen in Fürth und gegen St. Pauli scheiterten die Wildparkprofis in der ersten Runde des DFB-Pokals 2015/16 am Oberligisten Reutlingen. Anschließend jedoch, am dritten Spieltag der Zweiten Liga, verbuchte der KSC dann den ersten Dreier - beim FSV Frankfurt, der damals noch von Tomas Oral trainiert wurde. Der sieht seine jetzige Mannschaft, den KSC, "auf einem richtig guten Weg, auch wenn das die Ergebnisse nicht so zeigen, wie wir uns das alle wünschen." Die Pokalniederlage bei den Löwen sei "analysiert, diskutiert und abgehakt." Viele Dinge im Spiel der Wildparkprofis würden schon "passen", unabhängig von der personellen Zusammenstellung der Startelf. Dass er die schon mehrfach ändern musste, sei primär auf die Gelb-Rot-Sperre von Ylli Sallahi, sowie die Verletzungen von Torhüter René Vollath und Innenverteidiger Bjarne Thoelke zurückzuführen. Für das heutige Spiel gegen die "Löwen" steht darüber hinaus Grischa Prömel wieder zur Verfügung, der mit einer Silbermedaille von den Olympischen Spielen zurückgekehrt ist. Es könnte deshalb sein, sagte Oral gestern geheimnisvoll, "dass wir mit einem ganz neuen System anfangen." Das könnte eher ein 4-1-4-1 sein als ein 4-3-3. Oral: "Jungs haben super mitgezogen" Oberste Priorität bei den Voraussetzungen für den angestrebten Heimsieg habe die Grundordnung jedoch nicht. Ob man "mit einem, zwei oder drei Stürmern spielt, ist gar nicht so wichtig", sagt der Coach. Entscheidend sei die Herangehensweise. Und dazu gehören Bereitschaft und Leidenschaft. "Nur damit können wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen und das Spiel gewinnen." Mängel diesbezüglich kann und möchte Oral seinen Schützlingen aber nicht vorwerfen. Auch in der vergangenen Woche "haben die Jungs super mitgezogen". Auf die heute zu erwartende Hitzeschlacht (Oral: "Der Planet wird brennen") seien seine Schützlinge gut vorbereitet. "Wir haben im Training auf eine entsprechende Belastungssteuerung geachtet. Pflege und Regeneration standen in dieser Woche im Vordergrund. Die Jungs sind körperlich in einem guten Zustand."(fal) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





