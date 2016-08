Der dritte Anlauf Von Patrick Bücheler Aller guten Dinge sollen jetzt drei sein: Der französische Trainerfuchs Henri-Alex Pantall aus Beaupreau bei Nantes will mit seinem fünf Jahre alten Hengst Son Cesio morgen endlich den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Turfs gewinnen: Die legendäre Goldene Peitsche. Zweiter 2014, Zweiter 2015, jetzt soll der volle Erfolg her für den französischen Klassesprinter und seinen Trainer, der Meeting für Meeting mit zahlreichen Pferden in Iffezheim Station macht. 2010 schaffte Pantall mit Amico Fritz bereits einmal einen Sieg in Deutschlands Sprintrennen Nummer eins, nun soll es den zweiten Treffer für den Coach geben in dem mit 70000 Euro dotierten Rennen, das als 146. Goldene Peitsche powered by Burda@turf gelaufen wird. Klar ist: Son Cesio ist der logische Favorit, reist auch mit aktueller Siegform an. Klar ist aber auch: Dieses Rennen hat es in sich. Muss man sich manchmal Sorgen um internationale Besetzung der tragenden Iffezheimer Rennen machen, sieht es hier ganz anders aus: 14 Starter, davon sieben aus dem Ausland, von denen zumindest vier ernsthafte Siegkandidaten sind. Neben Son Cesio sind das die Engländer Markaz, Watchable und Divine, letztere als einzige Stute im Teilnehmerfeld. Sie wird von Trainer Mick Channon nach Iffezheim beordert, der hier auch schon große Erfolge feierte, vor Jahren mit seinen Pferden vor allem im Zukunftsrennen eine Macht war. Gegen die vermeintliche Übermacht der Gäste aus dem Ausland müssen die deutschen Sprinter schon ihre absolute Bestform zeigen, um eine Siegchance zu haben. Daring Match, in den letzten beiden Jahren in der Goldenen Peitsche schon Vierter und Dritter, ist die Nummer eins des einheimischen Aufgebots. "Es sieht alles gut aus, er mag den Boden, er ist gut drauf, er mag Iffezheim. Jetzt muss er zeigen, wie er gegen die Ausländer bestehen kann", sagt Trainer Jens Hirschberger. Ein wenig in Understatement macht Pavel Vovcenko, Trainer des drei Jahre alten Hengstes mit dem kölschen Namen Schäng. Der beste Nachwuchssprinter des Landes brauche besser weichen Boden, meint der Coach, "aber er ist gut drauf". Mit überraschend großer Erwartung geht der Trainer eines vermeintlichen großen Außenseiters ins Rennen. Toni Potters trainiert den fünf Jahre alten Wallach Forgino, der im vergangenen Oktober in Köln einmal das Kunststück schaffte, ein Rennen trotz eines Zügelrisses zu gewinnen. Weil die Rahmenbedingungen - das ist der gute Boden und die hohen Temperaturen - für Forgino perfekt seien, solle man den Wallach besser mal nicht unterschätzen, tut Potters kund. Noch mehr als in der Goldenen Peitsche, nämlich exakt 102500 Euro, gibt es im als Preis des Casino Baden-Baden gelaufenen BBAG-Auktionsrennen Iffezheim für zwei Jahre alte Stuten zu verdienen. Das ist eines der höchstdotierten Rennen für Zweijährige im deutschen Turf, neun Stuten laufen. Erneut gibt es auch morgen drei Rennen mit Viererwette (einmal 30000 Euro Garantieauszahlung, zweimal 10000 Euro). Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





