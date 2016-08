Flottes Tempo bei Affenhitze Von Hucky Krämer Siggi Jost, ehemaliger eisenharter Vorstopper des SV Bühlertal und am Bodensee wohnhafter Kenner der Fußballszene im Südwesten des Ländles, saß im Hawaii-Hemd und mit Strohhut auf der überdachten Tribüne im Kuppenheimer Wörtel. Und schwitzte. Seine Frau saß daneben, fächelte sich mit ihrem Strohhütchen immer wieder ein kleines Lüftchen zu - und schwitzte. Wenn man schon beim Zuschauen auf der Tribüne Schweißausbrüche bekommt, dann kann man sich sehr gut vorstellen, welcher Gluthitze die Spieler des SV 08 Kuppenheim und FC Auggen am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.20 Uhr auf dem grünen Rasen ausgesetzt waren. Es war schon grenzwertig, was man den Verbandsliga-Kickern an diesem hitzigen Samstag zumutete. Unverständlich, dass der Verband nicht reagierte und die Partie kurzfristig auf abends verlegte. Den Spielern und auch den Zuschauern zuliebe. Dass beide Mannschaften bei über 35 Grad dennoch keinen Sommerkick, sondern ein flottes Spiel, mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten, ablieferten, und dabei letztendlich mit 1:1 (1:0) leistungsgerecht die Punkte teilten, ist mehr als aller Ehren wert. Vor allem die Kuppenheimer liefen gleich vom Anpfiff weg richtig heiß. Bereits nach drei Spielminuten ging der SV 08 in Führung. Verteidiger Armin Karamehmedovic tankte sich auf der linken Seite durch, seinen "flachen Heuler" verwertete dann Nico Westermann im Nachsetzen. Angeschossen von einem Auggener Abwehrspieler schlug der Kuppenheimer Torjäger in eistonnenkalter Manier zu. Und die Kuppenheimer gingen bei den hohen Temperaturen weiterhin ein hohes Tempo, dominierten in den ersten 45 Minuten die Partie, ließen die Markgräfler überhaupt nicht auf Touren kommen. Für die einzig nennenswerte Torgefahr sorgte ein Kopfball des unermüdlichen Idrissa Kahn nach einer Ecke (40.). Apropos Khan: Der Mann, der aus der Kreisliga B kam, räumte vor der Abwehrkette als Sechser fast alles ab und kurbelte auch noch das Offensivspiel an. Auch wegen ihm stand statt des möglichen 2:0 (Lucas Grünbacher nach einem herrlichen Konter; Faruk Karadogan per Kopfball) unterm Strich zur Pause nur ein gefährliches 1:0 für den SV 08. "Wir sind sehr schlecht ins Spiel gekommen. Da war überhaupt keine Körperspannung. Wir waren einfach zu träge", haderte FCA-Trainer Enzo Minardi nach dem Abpfiff. Allerdings muss der Coach schon in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft wirkte wie ausgewechselt. Die Körpersprache sagte jetzt: "Wir wollen mitmachen!" Und die Markgräfler machten nun nicht nur mit, sondern dominierten die Partie. Plötzlich war das Selbstvertrauen da. Plötzlich wurden die Zweikämpfe gewonnen. Plötzlich lief der Ball. Plötzlich stimmte auch die Passgenauigkeit. Die Kuppenheimer kamen nun noch mehr ins Schwitzen. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hämmerte Khan den Ball an den Pfosten. Besser machte es dann Matthias Dold. Nachdem sich Maurice Flaig durchs Mittelfeld gekämpft und Frederik Wettlin auf der linken Seite auf die Reise geschickt hatte, legte dieser den Ball mustergültig für Dold auf - 1:1 (55.). Und die Gäste machten weiter Druck. Mittelstürmer Bastian Bischoff (früher SSV Reutlingen, SpVgg Unterhaching) ließ sporadisch, seine Klasse aufblitzen und hämmerte in der 57. Spielminute den Ball an den Pfosten. Der immer stärker werdende Wettlin scheiterte am glänzend reagierenden 08-Torhüter Michael Werner (75.). Das 1:1 war nun mehr als verdient. Aber in der Schlussphase übernahmen dann wieder die Kuppenheimer die Oberhand. Die eingewechselten Sven Büchel, Sezer Ergün und Steven Herbote sorgten noch einmal für frischen Wind. Emanuele Giardini hatte das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Gästekeeper Elias Kiefl. In der 84. Spielminute heizte der Schiedsrichter Marvin Maier (Windschläg) die nur aufgrund der Hitze heiße Partie noch unnötigerweise an. Nach einem Kuddelmuddel in Höhe der Mittellinie schickte er Flaig mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (84.). Das erhitzte die Auggener Gemüter. Die Kuppenheimer ereiferten sich dann, dass er die faire Partie trotz zweier Trinkpausen und einer Verletzungsunterbrechung nach 89. Spielminuten vorzeitig abpfiff. "Wir waren ein Mann mehr, das ist schon ärgerlich", echauffierte sich Kuppenheims Trainer Viktor Göhring, der allerdings mit dem Punkt gut leben konnte. "In der ersten Halbzeit haben wir alles umgesetzt, was wir uns vor der Partie vorgenommen haben. Nach der Pause spielten dann die Auggener so stark, wie wir sie erwartet hatten. Der Punkt ist mehr als verdient und wir sind nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen", so Göhring. Derweil hatten auch Siggi Jost und seine Frau genug auf der Tribüne geschwitzt und ihre Strohhüte vor der Leistung beider Mannschaften bei dieser Affenhitze gezogen. Jetzt ist für sie erst einmal wieder Bodensee angesagt. SV 08 Kuppenheim: Werner - Armin Karamehmedovic Kleinschmidt, Stanic, Bauer - Karadogan (75. Ergün), Peter - Giardini (86. Schneider), Westermann, Götz (67. Büchel) - Grünbacher (78. Herbote). FC Auggen: Kiefl - Flaig, Casalnuovo, Reinecker, Domagal (57. Alsan) - Khan - Wettlin (83. Cifdalöz), Imgraben, Paolillo (86. Held), Dold - Bischoff. Schiedsrichter: Marvin Maier (Windschläg) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Westermann (3.), 1:1 Dold (55.) - Gelb-Rote Karte: Flaig wegen wiederholten Foulspiels (84.) - Gelbe Karten: Ergün, Stanic - Flaig, Bischoff, Khan, Aslan - Beste Spieler; Werner, Stanic - Khan.