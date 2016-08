Torlose Hitzeschlacht Von Hans Falsehr In der Meteorologie wird die Lufttemperatur in zwei Meter Höhe gemessen - und im Schatten. Man kann deshalb nur schätzen, wie heiß es am Samstag zwischen 13 und 14.45 Uhr auf dem sonnenüberfluteten Spielfeld im Wildparkstadion war. 40, 45 oder gar 50 Grad Celsius? Dass in der Zweitligapartie zwischen dem KSC und 1860 München keine Tore fielen, war also sicher auch den hohen Temperaturen geschuldet. Tomas Oral ging in seiner Spielanalyse deshalb zunächst auf die äußeren Umstände ein: "Es ist nur ein-, zweimal im Jahr so heiß. Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir dann um 13 Uhr spielen müssen. Wenn da etwas passiert", sorgte sich der Karlsruher Cheftrainer auch um die Gesundheit sicher nicht nur seiner Spieler. "Außerdem sollen und wollen wir ja attraktiven Fußball bieten." Und das ist unter solchen Bedingungen zumindest nur schwer möglich. Sein Münchner Kollege Kosta Runjaic hingegen meinte, dass die etwas mehr als 13000 Zuschauer "für diese Umstände noch ein attraktives Spiel gesehen haben." Nicht so dramatisch empfand der Gästecoach die körperliche Gefährdung der Akteure: "Beide Mannschaften mussten an ihre Grenze gehen. Aber alle haben das Spiel überlebt", das vom Schiedsrichtergespann noch mit fünf Minuten Nachspielzeit versehen wurde. Runjaics Mannschaft befand sich eine Woche nach dem Pokalsieg gegen den KSC (2:1) strategisch allerdings in einer etwas besseren und kräftesparenderen Ausgangsposition. "Der TSV wollte das Zepter nicht in die Hand nehmen", blickte Tomas Oral auf die ersten etwa 60 Minuten des Spielverlaufs zurück. Erst nachdem KSC-Spieler Manuel Torres, der kurz zuvor verwarnt worden war, in der 57. Minute wegen eines Ellenbogenchecks gegen Milos Degenek die Ampelkarte sah, witterten die Löwen ihre Chance. Gefährliche Szenen waren Mangelware Bis dahin hatten sich beide Mannschaften "neutralisiert", wie Karlsruhes Rechtsverteidiger Enrico Valentini sagte. Erfolgversprechende Szenen waren jedenfalls hüben wie drüben kaum zustande gekommen. Der KSC hatte vor der Pause nur zwei gefährliche Szenen vor Gästekeeper Jan Zimmermann. Moritz Stoppelkamp, dem ein von Jan Mauersberger abgefälschter Torres-Schuss vor die Füße fiel, war zu überrascht, um seine Chance zu nutzen (38.). David Kinsombi und Torres rutschten an einer scharfen Hereingabe von Dimitris Diamantakos vorbei (45.+2). In Überzahl lag dann doch mindestens zweimal das 1:0 für die Sechziger in der Luft. Aber Bjarne Thoelke konnte einen Schuss von Daylon Claasen aus kurzer Distanz blocken (74.), und Torhüter Dirk Orlishausen reagierte bei einem Kopfball von Stefan Mugosa klasse (82.). Auf der anderen Seite spielte der KSC einen vielversprechenden Konter über Erwin Hoffer und Stoppelkamp nicht konsequent genug aus (81.). Und Boubacar Barrys Versuch aus der Drehung stand ein Münchner Fuß im Weg (90.+4). Karlsruher SC: Orlishausen - Valentini, Thoelke, Figueras, Sallahi - Prömel, Kinsombi - Torres, Rolim (78. Fahrenholz), Stoppelkamp (85. Barry) - Diamantakos (68. Hoffer). TSV 1860 München: Zimmermann - Perdedaj, Degenek, Mauersberger, Wittek - Liendl - Aigner, Matmour, Adlung (72. Aycicek), Claasen (80. Andrade) - Olic (79. Mugosa). Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).- Zuschauer: 13.246 - Gelbe Karten: Torres - Mauersberger, Wittek, Perdedaj, Matmour - Gelb-Rote Karte: Torres (57.) - Beste Spieler: Orlishausen, Prömel - Mauersberger, Aigner. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





