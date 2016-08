Buhrufe und heftige Diskussionen

Buhrufe, Pfiffe, lautstarke Proteste - das Iffezheimer Publikum tobte sich nach der Goldenen Peitsche, Deutschlands wichtigstem Kurzstreckenrennen, bei der Siegerehrung regelrecht aus. Denn das Team des Pferdes, das als Erster die Ziellinie überquert hatte, stand nicht auf dem Podest.

Donnerschlag, am Zielpfosten leicht voraus, hatte nach Meinung der Rennleitung den Viertplatzierten Watchable entscheidend behindert und wurde hinter diesen gesetzt - glücklicher Sieger wurde deshalb Markaz aus dem Rennsportimperium von Scheich Hamdan-Al-Maktoum, Forgino rückte auf Platz zwei auf. Diese Entscheidung wurde nicht von allen Rennbahnbesuchern geteilt.

Eingangs der Zielgeraden hatte Marc Lerner, der Reiter von Donnerschlag, diesen von der Bahnmitte über sechs Walzenbreiten nach außen genommen, der von Andreas Suborics gerittene Engländer Watchable musste diese Bewegung mitgehen "Im Ziel war Watchable nur einen Hals geschlagen hinter dem Drittplatzierten Forgino", erläuterte Rennleitungschef Frank Becker, "wir gehen davon aus, dass er ohne die Behinderung Dritter geworden wäre. Nach den Regeln mussten wir Donnerschlag disqualifizieren." Das sah auch Andreas Suborics so. "Ich wäre immer Dritter geworden", tat er den Turf-Schiedsrichtern kund.

Marc Lerner sah das naturgemäß ganz anders: "Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Der andere Jockey konnte doch immer weiterreiten." Fragt sich, ob das entscheidend war. Klar ist, dass er nicht den direkten Weg zum Ziel nehmen konnte. Der Franzose musste zu allem Überfluss auch noch ein viertägiges Reitverbot hinnehmen.

Es war eine zweifellos harte Entscheidung der Rennleitung, zumal man eigentlich gerade die Regeln etwas gelockert hatte, sich anderen Ländern annähern wollte. Manfred Hellwig, der Besitzer von Donnerschlag, will das auch so nicht hinnehmen. "Ich gehe davon aus, dass wir in die Berufung gehen und das Renngericht anrufen", sagte er, "wir werden das aber noch einmal in Ruhe mit dem Trainer besprechen." Jean-Pierre Carvalho war zeitgleich beim Sieg von Savoir Vivre in Deauville. Die Hand hatte Hellwig schon an Deutschlands wertvollsten Ehrenpreis, jetzt wird er zumindest erst einmal in der Vitrine von Hamdan-Al-Maktoum Platz finden. Hellwigs Ehefrau Edith war noch unmittelbar nach dem Zieleinlauf euphorisch ("Ein Traum ist in Erfüllung gegangen"), die Miene versteinerte sich jedoch nach dem Spruch der Rennleitung.

So war Paul Mulrennan, der Jockey von Markaz, schon etwas unglücklich auf dem Podium mit der Goldenen Peitsche in der Hand. Besitzer Hamdan-Al-Maktoum war nicht vor Ort, auch nicht sein Privattrainer Owen Burrows, der erst dieses Jahr in den Job eingestiegen ist. Der 34-jährige Mulrennan war zum ersten Mal in Iffezheim im Sattel, es war aber nicht sein erster Besuch. "Vor über 15 Jahren habe ich als Lehrling hier ein Pferd geführt", erinnerte er sich, "es war Zweiter, doch ist der damalige Sieger auch disqualifiziert worden."

Alles schon mal vorgekommen. Auch in der Goldenen Peitsche. 1998 wurde der damalige Sieger Averti disqualifiziert, 2005 wurde Lucky Strike zurückgestuft - in beiden Fällen gingen die damaligen Besitzer der disqualifizierten Pferde in die Berufung - und sind gescheitert.