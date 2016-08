Spitzenspiel ohne Sieger Nach dem Punktabzug in dieser Woche zeigte der MSC Philippsburg am 13. Spieltag der Motoball-Bundesliga beim klaren Sieg gegen den MBV Budel eine gute Reaktion. Der MSC Ubstadt-Weiher und der MSC Taifun Mörsch trennten sich im Spitzenspiel am Samstagabend Unentschieden. Ebenfalls keinen Sieger gab es beim Derby zwischen dem MSC Comet Durmersheim und Puma Kuppenheim. Das Spiel endete 1:1. Dem MSC Philippsburg wurden Ende der vergangenen Woche drei Punkte aufgrund Entgleisungen gegenüber dem Schiedsrichter in einer Partie zu Beginn der Saison vom DMSB-Sportgericht abgezogen. Am Samstagnachmittag zeigten die Badener im Spiel gegen den MBV Budel eine gute Reaktion und siegten mit 7:1. Sergej Karst und sechsmal Jan Zoll waren die beiden Torschützen vor den rund 150 Zuschauern im Glutofen MSC-Arena. "Das war ein verdienter Sieg - auch in der Höhe", so Jan Zoll nach der Partie. "Wir wollten auf gar keinen Fall Tabellenletzter werden in dieser Saison und haben noch einmal alles gegeben." Den Ehrentreffer für Budel erzielte Leon van der Zanden. Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher gegen den MSC Taifun Mörsch. Vor den 250 Zuschauern in der Motoball-Arena erwischten die Gäste den besseren Start und führten zur Halbzeit mit 2:0. Die Tore erzielen Patrick Palach (16.) und Ali Topkaya (31.). Im dritten Viertel wachte der MSC Ubast-Weiher auf und schlug zurück. Kevin Geber (41.) und Kevin Fröhlich (45.) erzielten die Treffer für die Hausherren. In einem kampfbetonten Spiel fiel die Entscheidung in den letzten beiden Spielminuten. Zunächst brachte Palach die Gäste in der 79. Minute mit 2:3 in Führung. Doch der Jubel über einen Auswärtssieg hielt nur eine Minute. Kurz vor Ende erzielte Fröhlich den verdienten Ausgleich. Gestern Mittag trotzte der MSC Comet Durmersheim dem Tabellenführer aus Kuppenheim im Derby ein Remis ab. In einer hart umkämpften Partie hielt Durmersheims Keeper im dritten Viertel einen Elfmeter. In der 70. Minute ging Puma dennoch in Führung. Benjamin Walz schloss einen Spielzug erfolgreich ab. Doch die Hausherren zeigten Moral und kamen nur fünf Minuten später zum 1:1-Ausgleich durch Jonas Burger. (tm) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben