Der unverwüstliche Krieger sagt Servus

Der Kapitän geht und keiner kommt: Wenn sich Bastian Schweinsteiger morgen gegen Finnland (20.45/ZDF) aus der Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet, droht eine unwürdige Kulisse. Gestern war nicht einmal die Hälfte der 43000 Tickets für den Borussia-Park in Mönchengladbach verkauft. "Es ist ein bisschen schade für Bastian, wenn das Stadion nicht ausverkauft sein sollte", sagte Bundestrainer Joachim Löw, äußerte aber auch Verständnis. "Es ist ein bisschen unglücklich. Es gab die EM, Olympia, die Bundesliga hat wieder begonnen. Außerdem ist der Anstoß recht spät und die Schule hat wieder begonnen", meinte der Bundestrainer: "Aber ich hoffe, dass noch einige Zuschauer kommen werden." Löw liegt der Abschied seines Kapitäns sehr am Herzen, war dieser doch jahrelang ein vertrauensvoller Ansprechpartner. Als Schwein- steiger Joachim Löw über seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft informierte, machte Löw ihm ein Versprechen: Er habe ihm wie auch Lukas Podolski "ein Abschiedsspiel zugesagt", so Löw. Es wird das erste Mal sein in der Amtszeit des 56-Jährigen, dass ein Spieler aus dem DFB-Team auf dem Platz verabschiedet wird. "Grundsätzlich hat der DFB entschieden, dass es keine speziellen Abschiedsspiele mehr gibt", erklärte Löw: "Ich habe aber die Möglichkeit, jemanden in einem Testspiel nochmal dazuzunehmen." Michael Ballack, Miroslav Klose und Philipp Lahm wurde diese Ehre nicht zuteil. Löw ließ neben einem ausführlichen Lob an Schwein- steiger und dessen Verdienste aber auch durchblicken, dass es für den 32-Jährigen wie auch für Podolski künftig schwer geworden wäre. "Für beide ist es ein sehr guter Zeitpunkt gewesen", ließ Löw durchblicken: "Beide haben die Nationalmannschaft geprägt und mit dem WM-Titel das Maximum erreicht. Es war von beiden der richtige Entschluss, sich auf die Vereinsmannschaft zu konzentrieren. Für mich war das absolut in Ordnung." Der DFB bemüht sich jedenfalls, einen würdigen Rahmen zu schaffen. Der Fanclub verspricht eine besondere Choreografie und am Ende wird wohl die eine oder andere Träne fließen. Es könnte schließlich Schweinsteigers letztes Spiel überhaupt auf der europäischen Fußball-Bühne sein. Denn die Karre ist ganz schön verfahren. José Mourinho, Teammanager von Manchester United, stellte klar, dass es der von ihm aussortierte Schweinsteiger "sehr schwer haben wird, zu spielen". Und Schweinsteiger stellte unbeeindruckt vom Interesse von Juventus Turin und Paris St. Germain klar, dass Manchester "mein letzter Klub in Europa sein wird". Morgen wird er es genießen, in seinem 121. und letzten Länderspiel noch einmal auf dem Platz zu stehen. Und irgendwann kurz vor Schluss wird die Nummer 7 am Spielfeldrand aufleuchten, die Zuschauer im Borussia-Park werden sich erheben, Schweinsteiger erst die Spielführerbinde an Manuel Neuer übergeben und dann klatschend und gerührt vom Spielfeld gehen. Das wird es dann gewesen sein. Nach zwölf Jahren im Nationalteam, nach "Poldi und Schweini" beim "Sommermärchen" 2006, einem heroischen Auftritt als unverwüstlicher Krieger im WM-Finale 2014 und zwei unglücklichen Jahren als Spielführer mit dem ungeschickten Handspiel im EM-Halbfinale gegen Frankreich (0:2). Das wird nun zumindest nicht der Abschluss gewesen sein. Auch wenn der Rahmen für den endgültigen Abschied nicht passt. (sid) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





