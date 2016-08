Anfällig für Probleme: Die Goldene Peitsche Von Klaus Göntzsche Die Disqualifikation von Donnerschlag am Sonntag in der Goldenen Peitsche von Platz eins auf Rang vier wird die Öffentlichkeit weiter beschäftigen. Besitzer Manfred Hellwig hat den Weg vor das Renngericht angekündigt. Gestern lag in Köln allerdings noch nichts vor. Unweigerlich kamen Erinnerungen an die Jahre 1998 und 2005 auf. Vor elf Jahren, ebenfalls an einem 28. August, erreichte Lucky Strike mit Adrie de Vries als Erster das Ziel in der Goldenen Peitsche, wurde aber zugunsten des englischen Pferdes Striking Ambition auf den zweiten Platz gesetzt. Ähnlich wie am Sonntag, drängte auch Lucky Strike damals seinen Gegner über ungefähr sechs Walzenbreiten an die Außenseite, was die damalige Rennleitung unter Vorsitz von Peter Tasch als rennentscheidend ansah. Die Entscheidung wurde vom Renngericht bestätigt. Die Besitzer aus den Niederlanden drohten mit dem Gang zum "ordentlichen" Gericht, legten auch ein sehr spezielles Gutachten mit Zentimeter-Angaben vor, doch es kam nicht zu diesem Schritt. Die Besitzer von damals gibt es in der Szene aber längst nicht mehr. Lucky Strike war für Adrie de Vries hierzulande der Wegbereiter zum Erfolg. Einen wesentlichen Unterschied zu 2005 gab es zudem, denn damals bekam der unmittelbar Behinderte Striking Ambition mit Steven Drowne das Rennen zugesprochen, während diesmal der von Donnerschlag behinderte Watchable mit Andreas Suborics nur als Vierter durchs Ziel kam, sich also nur auf den dritten Platz verbessern konnte und dem völlig Unbeteiligten Zweiten Markaz mit Paul Mulrennan der Sieg zu fiel, was alle Beteiligten ziemlich überraschte. Erst vor kurzem wurde die Disqualifikationsregel geändert, wobei man vor allem solche Härtefälle wie am Sonntag im Blick hatte. Hieß es früher, dass die Rennleitung eine Beeinflussung des Rennens ausschließen musste, so genügt heute, dass dies überwiegend unwahrscheinlich ist. Aber für die Rennleitung unter ihrem neuen Chef Frank Becker war die Behinderung wohl zu krass, um diesen Weg gehen zu können. Der direkte Weg für Watchable war auf jeden Fall nicht machbar. Diskutabel ist zudem die Bezeichnung der 1200-m-Distanz als "Gerade Bahn". Es gibt den "Knick'" eingangs der Zielgeraden. Diese Stelle ist oft das Problem für Behinderungen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben