Rassiges Kellerduell endet remis Von Christian Rapp Manchmal gibt es so Tage im Leben eines Fußballers, da scheint das Tor schlichtweg vernagelt zu sein. So einen Tag erwischte gestern Sinzheims Stürmer Lukas Merkel im Spiel gegen Rot-Weiß Elchesheim. Zunächst scheiterte er mit einem Strafstoß an Keeper Bastian Brunner, danach ackerte und rackerte Sinzheims Nummer 9, nur um in der 90. Minute mit einem Flachschuss, der an den Pfosten klatschte, zur tragischen Figur des Abends zu avancieren. Am Ende einer rassigen Partie zwischen dem Tabellenschlusslicht SV Sinzheim und dem Tabellen-14. RW Elchesheim stand vor knapp 400 Zuschauern mit dem 1:1 eine alles in allem gerechte Punkteteilung - den angestrebten Befreiungsschlag verpassten jedoch beide Teams. Es dauerte eine Weile, bis das Derby Fahrt aufnahm. Der SVS war von Anbeginn um Spielkontrolle bemüht, während die Gäste auf Kontergelegenheiten lauerten. In der 21. Minute trat Merkel dann zum ersten Mal in Aktion. Nach einem langen Ball kam es im Strafraum der Gäste zu einem Zweikampf zwischen Sinzheims Dimitri Bittner und RWE-Abwehrspieler Chidiebere Buolife. Bittner kam dabei zu Fall, Schiedsrichter Kevin Kassel zeigte auf den Punkt - zumindest eine vertretbare Entscheidung. Merkel trat an, Brunner fischte den schwach geschossenen Elfmeter aus dem Eck - im anschließenden Tohuwabohu ging der Ball zunächst gegen den Pfosten und danach über das Tor. Nach einem feinen Schnittstellenpass machte sich RWE-Spielertrainer Florian Huber in der 25. Minute auf den Weg gen Strafraum, wurde aber Zentimeter vor der Strafraumgrenze von Georgios Kanavos gelegt. Kassel zeigte Gelb - eine äußerst glückliche Entscheidung für die Hausherren, wie auch Huber meinte: "Ich bin durch und möchte gerade abschließen, da werde ich gefoult. Eine klare Rote Karte in meinen Augen." Den anschließenden Freistoß von Leotrim Beqiraj entschärfte SVS-Keeper Maik Ceiler glänzend. In der 40. Minute war auch der SVS-Schlussmann machtlos. Die Gäste kombinierten sich über die rechte Seite in den Strafraum, Sven Huber passte hinein, wo Thorben Schmidt den Ball über die Linie schob. Kurz nach der Pause haderte dann der Tabellenletzte mit Kassel. Der umtriebige Marco Hüttlin drang in den Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht - die Pfeife blieb fälschlicherweise stumm. Beinahe im Gegenzug hatte Elchesheims bester Spieler, Leotrim Beqiraj, die Vorentscheidung auf dem Fuß. Sein Schuss aus zehn Meter ging an Ceiler vorbei, klatschte an den linken Innenpfosten, trudelte auf der Linie entlang, um auch den rechten Pfosten zu touchieren, bis Ceiler ihn schließlich entschärfen konnte. "Da hatten wir schon viel Glück, von einem 0:2 hätten wir uns wohl nicht mehr erholt", sagte SVS-Trainer Andreas Lamprecht. Statt 0:2 hieß es aber in der 54. Minute 1:1. Einen scharf getretenen Eckball von Yannick Dreher wuchtete Kapitän Marc Meier unhaltbar in die Maschen. Danach entwickelte sich ein packendes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Während der SVS nach der Ampelkarte für RWE-Spieler Thomas Djuricin (67.) zu etlichen hochkarätigen Chancen in Person von Merkel kam, die der glänzend aufgelegte Brunner entschärfen konnte, scheiterte Beqiraj mit einem Hammer aus 25 Metern abermals an der Latte (75.). So war es in einer hektischen Schlussphase, die von vielen Fouls geprägt war, eigentlich Lukas Merkel vorbehalten doch noch zum Mann des Abends zu werden - wäre sein Schuss nur einige Zentimeter weiter rechts eingeschlagen, statt an den linken Pfosten. So blieb er aber am Ende der Unglücksraben des Abends. "Es war ein packendes Spiel, mit Höhen und Tiefen. Wenn Leo das 2:0 macht, nehmen wir hier drei Punkte mit. Nach dem Platzverweis können wir aber auch mit leeren Händen vom Feld gehen", ordnete Huber die vorangegangenen 95 Minuten ein. "Wenn man Tabellenletzter ist, ist ein Punkt zu Hause eigentlich zu wenig, aber mit dem Punkt müssen wir leben, auch wenn es kein guter Saisonstart ist", erklärte SVS-Trainer Lamprecht sichtlich enttäuscht. SV Sinzheim: Ceiler - Keller (58. Merkel), Ernst (80. Hillert), Kanavos, Schäfer - Meier, Dreher, Holl, Bittner (78. Ousman), Hüttlin (52. Schnurr) - Merkel. RW Elchesheim: Brunner - Boulife (46. Mönsters), Stöck, Djuricin, Zink - Schmalbach, Streckfuß (89. Moritz), Schmidt, Beqiraj (80. Güler) - S.Huber, F.Huber (63. Javorek). Schiedsrichter: Kevin Kassel (Bietigheim - Zuschauer: 400 - Tore: 0:1 Schmidt (40.), 1:1 Meier (54.) - Besonderes Vorkommnis: Brunner hält Foulelfmeter von Merkel (21.) - Gelb-Rote Karten: Dreher (90., wiederholtes Foulspiel) - Djuricin (67. Meckern) Beste Spieler: Bittner, Hüttlin - Brunner, Beqiraj Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben