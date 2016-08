Nächster Brocken wartet Sechster Spieltag im baden-württembergischen Fußballoberhaus und bereits die zweite englische Woche. Die 4:2-Niederlage in Pforzheim war für den Vorjahressiebten SV Oberachern zwar kein Beinbruch, weil man beim Tabellenführer durchaus verlieren kann - aber eigentlich völlig unnötig - da man bis zur 1:0-Führung der Goldstädter eigentlich die bessere Mannschaft war. Heute wartet auf die Elf von Thomas Leberer die TSG Balingen. Dass der SVO in Pforzheim nicht chancenlos war, verrät das Eckenverhältnis von 7:1 im ersten Durchgang. Kein Wunder, dass Oberacherns Trainer hinterher stinksauer war: "Die Tore fielen stark durch unsere Unterstützung und zu sehr ungünstigen Zeitpunkten. Dazu kam einfach, dass wir fast nur offensiv denken und die Defensivarbeit dabei vernachlässigen. Das 2:0 war bei diesen Temperaturen gegen so einen erfahrenen Gegner eigentlich eine Vorentscheidung. Trotzdem kamen wir nach 41 Minuten durch das Tor von Fabian Herrmann noch einmal zurück. Kaum fassbar, dass wir dann noch kurz vor der Pause das 3:1 kassieren." Nun wartet in einem hammerharten Auftaktprogramm heute der nächste dicke Brocken auf sein Team. Nach den für Balinger Verhältnisse fast schon obligatorischen Startproblemen mit drei Niederlagen, fand die TSG durch die beiden Heimsiege gegen Hollenbach und Spielberg langsam wieder in die Spur. Die Elf von Trainer Ralf Volkwein, die allerdings in den beiden Auswärtspartien dieser Saison noch punkt- und torlos ist, verfügt über eine langjährige Oberligaerfahrung und ist spielerisch wie auch körperlich eine starke Mannschaft. In der vergangenen Saison zog der SVO gegen die Württemberger daheim mit 1:2 den Kürzeren und im Rückspiel trennte man sich nach einer torreichen und unterhaltsamen Partie 3:3. Die Probleme beim SVO liegen derzeit nicht nur im Defensivbereich. Das sieht auch Oberacherns Trainer so, der mit einigen seiner Akteure hart ins Gericht geht: "Die Leistungen sind leider sehr schwankend. Jeder Spieler ist mit sich selbst beschäftigt und kann den Mitspielern nur bedingt helfen. Dazu kommt, dass viele Spieler anscheinend dieses zweite Oberligajahr bei weitem nicht so motivierend empfinden, als dies in der vergangenen Runde der Fall war. Vielleicht denken meine Spieler, dass man sich aufgrund des letztjährigen Erfolges weniger in die Teamarbeit einbringen müsste oder die Vorgaben des Trainerteams ignoriert werden können. Sehr schade, dass Erfolg einen so schnell von der Linie abbringen kann. Klar ist, dass wir so eine ganz schwere Vorrunde vor uns haben". Gegen den Tabellenelften wünscht er sich von seinem Team "eine konzentrierte Leistung, gemeinsamen Kampf und eine hohe Effektivität bei der Chancenverwertung". Domagoj Petric (Muskelfaserriss) wird noch eine Weile verletzungsbedingt ausfallen. Dazu gesellen sich Nico Huber (Leiste), Kemal Sert (Oberschenkel), Sinan Gülsoy (Schulter) und wohl auch Dennis Kopf (Knöchel). "Ich möchte jetzt nicht jammern, vielleicht braucht die Mannschaft auch eine extreme personelle Veränderung, um wieder als Team zusammenwachsen zu können", so Leberer.(rm) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben