Aushängeschild strebt gesicherten Mittelfeldplatz an

Der Tischtennis Bezirk Rastatt Baden-Baden ist in der Badenliga der Männer mit der Mannschaft der Spvgg Ottenau wie in der vergangenen Runde vertreten. Südbadische Konkurrenten sind in diesem Jahr die letztjährigen Oberligamannschaften des TTC Singen, des ESV Weil sowie die beiden Aufsteiger aus der Verbandsliga, der Meister TTSF Hohberg und der TTV Auggen, der sich in der Relegationsrunde gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach durchsetzte.

Die Mannschaft der DJK Offenburg zog sich wegen mehrerer Abgänge aus der ersten Mannschaft in die Verbandsliga zurück. Bei den Murgtälern gab es zur neuen Spielrunde zwei personelle Veränderungen: Mit Neuzugang Martin Palatinus sieht sich die Spvgg für die kommende Badenligasaison besser aufgestellt. Der 23-jährige Ungar war die Nummer eins der ungarischen Juniorenrangliste und ungarischer Juniorenmeister. Bei den Jugendeuropameisterschaften errang er Silber und Bronze. Palatinus will sich mehr seinem Studium widmen. Zuletzt spielte der Ungar mit Erfolg in der zweiten österreichischen Bundesliga, zuvor agierte er in der Regionalliga und zwei Jahre in der Oberliga in Hessen.

In der Badenliga will er unter den besten Spielern im vorderen Paarkreuz kräftig mitmischen. Neu ins Team rückte mit Aaron Kawka die letztjährige Nummer eins der zweiten Verbandsligamannschaft. Hinter Palatinus, Lukas Mai, Kresimir Vranjic und Andrè Schweikert rückte Kawka auf Position fünf vor seinen früheren Iffezheimer Teamkameraden Julian Deschner. Michael Ruf spielt künftig wieder in der zweiten Mannschaft.

Das Ziel der Murgtäler ist ein gesicherter Platz im Mittelfeld der Tabelle mit einem ausgeglichenen Punktekonto. Der vierte Rang aus dem Vorjahr mit hoch positiven Punkteverhältnis wird laut Mannschaftskapitän Kresimir Vranjic wohl kaum zu wiederholen sein. "Die Liga ist viel ausgeglichener und deutlich stärker besetzt als im Vorjahr. Einige Mannschaften haben sich erheblich verstärkt und auch die Aufsteiger sind stärker aufgestellt. Man muss natürlich abwarten, ob die Mannschaften immer komplett antreten, da gab es in der Vergangenheit immer mal Überraschungen," sieht Vranjic sein Team vor keiner leichten Saison. Attraktive Spiele erhoffen sich die Ottenauer vom ungarischen Neuzugang Palatinus, der mit seiner offenen Spielweise die Zuschauer in seinen Bann ziehen soll. "Wir hoffen, dass er in der Liga zu den besseren Akteuren gehört und wichtige Siegpunkte für uns sammeln kann," wünscht sich Vranjic von dem letztjährigen Zweitligaakteur in Österreich. Auch von Kawka, der aus der zweiten Mannschaft aufrückt, wird eine gute Rolle im hinteren Paarkreuz erwartet.

Insgesamt sieht Vranjic seine Mannschaft in jedem Paarkreuz konkurrenzfähig aufgestellt. Mit einem Doppelspieltag startet die Spvgg Ottenau in die neue Saison. Am Samstag, 17. September, gastieren die Murgtäler bei TTC 95 Odenheim, einen Tag später am Sonntag, 18. September, steigt dann zu Hause das südbadische Derby gegen den ESV Weil. Die Mannschaft aus dem Bezirk Oberrhein hat den Wechsel von fünf Stammspielern zu verkraften. Neben Nachwuchsspieler Tom Eise (zum Ligakonkurrenten TTC 1948 Weinheim), verlor Weil Alejandro Toranzos, Ashley Robinson, Attila Vajda und Japhet Whyte.

Der ESV Weil, der TTC Singen und die Spvgg Ottenau kämpfen bei den Männern intern um die Vormachtstellung in Südbaden. (ti)