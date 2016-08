SV 08: Solvay vor Augen, Linx im Kopf Von Hucky Krämer Der SV 08 Kuppenheim ist nach fünf Spieltagen zwar immer noch ungeschlagen und liegt mit elf Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, aber in den letzten beiden Spielen kam das Team von Trainer Viktor Göhring über zwei Unentschieden (3:3 in Lahr, 1:1 daheim gegen den FC Auggen) nicht hinaus. Damit kann man leben, denn der SC Lahr und der FC Auggen sind entschieden stärker, als es deren derzeitiger Tabellenstand ausdrückt. Heute (18.15 Uhr) freilich steht mit dem in der vergangenen Saison ganz knapp dem Abstieg entronnenen SV Solvay Freiburg ein Gegner auf dem Programm, der neben dem FC Bötzingen als Abstiegskandidat gehandelt wird. Ein Gegner also, der von einer Mannschaft, die oben mitspielen will, eigentlich geschlagen werden muss. Doch Vorsicht! Solvay hatte bereits die derzeitigen großen Drei der Verbandsliga - 1. Freiburger FC (A/0:7), 2. FC Denzlingen (H/1:1), 3. SV Endingen (H/0:3) - vor der Brust. Gegen den Leidensgenossen FC Bötzingen gab es einen klaren 5:1-Heimsieg. Der neue Trainer Boris Darvich hat aus der komplett ausgewechselten Mannschaft (20 Zu-, 23 Abgänge) doch schon einiges herausgekitzelt. Außerdem hatten die Freiburger zuletzt spielfrei, da die Partie gegen den Kehler FV auf den 7. September verlegt worden worden ist. Dagegen lieferte sich der SV 08 am vergangenen Samstag gegen den nach der Pause mächtig aufdrehenden FC Auggen nicht nur ein schweißtreibende, sondern vor allem eine kräfteraubende Hitzeschlacht. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt da nicht - und am kommenden Montag steigt dann im Wörtel das brisante Derby gegen den SV Linx. Für diesen Fußball-Klassiker will der SV 08 natürlich heute in Freiburg mit einem Sieg noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren. "Bisher läuft alles nach Plan, wenngleich noch an einigen Rädchen gedreht werden muss. In der ersten Halbzeit im Spiel gegen Auggen passte es nach hinten und nach vorne. Diesen Schwung müssen wir nun nach Freiburg mitnehmen", sagt Trainer Viktor Göhring, der mit "seinem Team auf der Erfolgswelle weiterreiten will". Personell kann der Kuppenheimer Coach aus dem Vollen schöpfen. Abwehrrecke Denis Kolasinac hat sich nach seinem Urlaub in zwei Spielen in der U23 wieder für die Stammformation empfohlen. Möglicherweise bekommt das Talent Dominik Stanic eine schöpferische Pause. Das Abwehrjuwel soll behutsam aufgebaut werden. Torjäger Fabian Hammer weilt ebenfalls wieder in heimischen Gefilden, wird sich aber noch etwas gedulden müssen. Im Tor feiert Stammkeeper Timo Ullrich seine Saisonpremiere, da Michael Werner beruflich verhindert ist. Der Ex-Rastatter hatte Ullrich während dessen Urlaubs glänzend vertreten. Etwas Sand im Getriebe ist noch im zentralen defensiven Mittelfeld. Nicht nach hinten, aber im Spielaufbau nach vorne. Die große Kunst eines Sechsers ist es, Räume zu finden, nicht nur über links oder rechts außen, sondern auch in der Mitte, da wo am meisten los ist. Er muss die Stürmer bedienen - und auch selbst torgefährlich sein. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben