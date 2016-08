Karlsruher SC wieder in Iffezheim

Das nennt man dann wohl mal Andrang. Wenn heute am dritten Tag der Großen Woche der Coolmore Stud Baden-Baden-Cup entschieden wird, werden nicht weniger als 15 dreijährige und ältere Stuten in die Startboxen einrücken. Es geht um ein Gesamtpreisgeld von 25000 Euro, aber daneben um etwas noch viel Wichtigeres.

Das Zauberwort heißt "Black Type" und ist einer der Fachbegriffe des Rennsports, die für Außenstehende schwer verständlich sind. Black Type steht sinngemäß für "Fettdruck" in den bei Abstammungen vor allem in Auktionskatalogen aufgeführten Rennleistungen der Pferde. Und fettgedruckt wird dort ein erreichter Sieg oder eine Platzierung in einem Gruppe-Rennen, also der Eliteklasse des Turfs, oder in den etwas darunter angesiedelten sogenannten Listenrennen wie das heutige Hauptrennen. Wer also in einem Rennen dieser Art unter die ersten drei läuft, bekommt den begehrten Black Type als Gütesiegel. Das lässt die Verwandtschaft dieser Pferde oder die späteren Nachkommen der Stuten mit Black Type gleich eine Spur teurer werden.

Ein "Fuchs" bei der Auswahl der passenden Black-Type-Rennen für seine Pferde ist der Franzose Henri-Alex Pantall, der mit der Favoritin Powder Snow und mit Lovemedo gleich zwei Stuten an den Start schickt. Pantall hat diese Art Rennen in den letzten Jahren regelmäßig gewonnen und nun ist das erklärte Ziel klar: Powder Snow hat noch gar keinen Black Type, Lovemedo war einmal Zweite in einem solchen Rennen, man würde gerne einen Sieg in dieser Kategorie folgen lassen. Powder Snow scheint aber aus dem Pantall-Doppel das stärkere Pferd zu sein, darauf deutet der Ritt von Fabrice Veron hin, Pantalls Jockey des Vertrauens.

Mit Pop By kommt eine weitere starke Französin an den Start, die es den deutschen Stuten nicht leichtmachen wird, das Rennen im Lande zu halten. Starjockey Stephane Pasquier reitet. Dass er nach Iffezheim kommt, darf als deutlicher Hinweis verstanden werden, dass man sich einiges ausrechnet in diesem Rennen.

Und die deutschen Starterinnen? Die bei vier Starts dreimal erfolgreiche Signora Queen und Blumenfee haben die besten Chancen von den hierzulande trainierten Pferdedamen. Wer einen Favoritenschreck sucht, sollte sich Lips Planet einmal anschauen. Sie war vor anderthalb Wochen Dritte in einem ähnlichen Rennen in Düsseldorf, damals wie heute geritten von der Iffezheimer Reiterin Eva-Maria Zwingelstein. Obwohl von Andreas Löwe in Köln trainiert, wird Lips Planet deshalb beim Start heute wohl auch zahlreiche Iffezheimer Anhänger haben. Trotz wenig Form bei Zwingelstein.

Noch größer als im sportlichen Hauptereignis ist heute der Andrang in den beiden Rennen mit Viererwette. Jeweils die Maximalzahl von 18 Startern ist an Bord, die Garantieauszahlung beträgt jeweils steuerfreie 10000 Euro.

Mit dem ersten von acht Rennen geht es heute um 16.20 Uhr los. Knapp eine Stunde früher soll bereits der Mannschaftsbus des Karlsruher SC in Iffezheim eintreffen, mit Spielern, Trainern und Funktionären. Der Renntag firmiert als "KSC & Familientag". Wer eine KSC-Dauerkarte oder eine Eintrittskarte vom letzten Heimspiel vorweisen kann, hat freien Eintritt.