Neues Rennpferd für Galopp-Club

Der Galopp-Club Iffezheim (GCI) besitzt wieder ein Rennpferd. Folie de Louise heißt die Zweijährige, bisher von Jean-Marc Capitte in Frankreich trainierte Braun-Schimmel-Stute. Wörtlich übersetzt heißt Folie de Louise: "Verrückt nach Louise" und wurde vor wenigen Tagen auf der Rennbahn in Vichy erworben. Trainerin Carmen Bocskai und ihr Ehemann Georg waren vor Ort und konnten sie bei ihrem zweiten Platz in einem Verkaufsrennen beobachten. Die Vorstellung war überzeugend, so dass schließlich ein entsprechendes Gebot abgegeben wurde. "Wir waren Höchstbieter und somit konnte die Stute die Reise nach Iffezheim antreten", erläutert GCI-Präsident Peter Banzhaf.

In ihrer Karriere hat die Tin-Horse-Tochter noch nicht viel falsch gemacht. Bei sechs Starts landete sie viermal in den Geldrängen. Ihr Vater gewann als Dreijähriger in Frankreich ein Gruppe-I-Rennen und ist somit Sieger auf höchster sportlicher Ebene. Die Mutter Folie Folie wurde ungeprüft in die Zucht übernommen, hat aber in ihrem Pedigree - und somit im Stammbaum - ernsthafte Referenzen vorzuweisen. Die kompakte, aber nicht allzu große Folie de Louise lebte sich mittlerweile im Stall von Carmen Bocskai gut ein, so dass sie demnächst Rennen bestreiten kann. Vorgesehen ist ein Start bereits am kommenden Sonntag in Divonne, wo die Stute nachgenannt werden soll. Bei Folie de Louise handelt es sich mittlerweile um das 16. Pferd des GCI, das die Rennfarben mit dem Iffezheimer Gemeindewappen trägt.

Kaufpreis komplett zurückerstattet

Die Planung für das Rennjahr 2016 verlief für den Verein zu Beginn der Saison allerdings ganz anders. Zunächst erwarb der GCI im Rahmen der Iffezheimer Frühjahrs-Auktion den dreijährigen Hengst Nadeem Alward, der aber nie zum Einsatz kam. Die Tierärzte stellten erhebliche Probleme mit dem Gaumensegel fest. Die Folge: Solche Pferde können in der Regel nur als Reitpferd, aber nicht mehr als Rennpferd eingesetzt werden. Demzufolge galt es den Kauf rückabzuwickeln, in der Auktionsszene kein unüblicher Vorgang. Trainer Andreas Wöhler (er war Anbieter) hat nach einigen Wochen den Hengst wieder zurückgenommen und dem Galoppclub den Kaufpreis zurückerstattet.(sawei)