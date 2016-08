Göser mutiert zum Derby-Helden

Linx wollte unbedingt die beiden Niederlagen mit zehn Gegentoren wettmachen, für Kehl ist es die zweite Niederlage in Folge. Sascha Reiss hatte in der Abwehr ungestellt, Rico Schmider rückte in die Viererkette und sorgt somit für einen geordneten Spielaufbau. Von Beginn an gingen die Linxer hochkonzentriert zu Werke und suchte immer wieder Jean-Gabriel Dussot. Rico Schmider per Freistoß, Alexander Merkel zweimal per Kopfball und der Ex-Kehler Denis Kopf vergaben gute Tormöglicheiten. Obwohl sich Mohamed Kateb und Benjamin Göhringer in der Spitze ständig abwechselten, waren Kehler Chancen rar Als David Göser nach Linksflanke von Dussot am ersten Torpfosten stehend in die lange Ecke köpfte führte Linx 1:0 (40.) und das verdient. Arthur Charlety und Dussot lieferten sich packende Zweikämpfe.

Der Linxer Torjäger Marc Rubio verfehlte per Kopfball nur knapp, es war nicht sein Tag. Die größte Gästechance vor der Pause vergab Göhringer, als er aus halbrechter Position abzog, Daniel Künstle, der für Norman Riedinger im Linxer Tor stand, machte sich ganz lang und lenkte den Ball zur Ecke.

Die Linxer Pausenführung war gemessen an den klaren Torchancen verdient. Gästetrainer Alexander Hassenstein wechselte in der Pause dreifach, aber zunächst war es wieder Göser, der mit einem tollen Schuss aus der Drehung knapp verfehlte. Als Benjamin Fuchs den eingewechselten Gästespieler Dorian Koerin an der Strafraumgrenze von den Beinen holte, zeigte Schiedsrichter Felix Ehing (56.) auf den Elfmeterpunkt.

Eine kniffelige Entscheidung, da Fuchs den Ball gespielt hatte. Und ob das Foul im Strafraum war, wäre auch einer Zeitlupe wert gewesen. Sei's drum. Stefan Laifer lief an, der Ex-Kehler Daniel Künstle im SVL-Tor ahnte die Ecke und parierte. Da hatten wir Glück", fand Reiss. Er konnte vier Minuten später jubeln, denn Göser zog eine Solonummer ab, bei der die Kehler Abwehrspieler nur Zuschauer waren und auch Kehl's Keeper Florian Streif konnte dem Flachschuss in die linke Torecke zum 2:0 (62.) nur noch nachschauen. "Ich bin happy, dass ich zwei Tore gemacht habe. Aber wichtig war der Sieg heute, damit sind die beiden Niederlagen vergessen", so der zweifache Torschütze David Göser.

Die Einwechslung von Kevin Sax war ein Goldgriff, auch wenn Coach Hassenstein eine Begründung für das Bankdrücken in der ersten Halbzeit nicht kommentieren wollte. Per Freistoß aus 35 Metern versenkte Sax den Ball halbhoch in der rechten Torecke zum 2:1 (80.), da gab es für SVL-Keeper nichts zu halten. Kehl setzte zum Schussspurt an aber die Linxer Abwehr ließ sich nicht mehr überwinden. "Mir ist eine Zentnerlast von den Schultern gefallen, gegen den FFC und den FC Denzlingen haben wir nur eine Halbzeit gut gespielt. Heute sind wir für unser Spiel belohnt worden", so der Linxer Coach.

SV Linx: Künstle - Fuchs, Marbach Schmider, Feist - Merkel, Kopf - Seger (65. Maisano), Göser (86. Savane), Dussot - Rubio (84. Bayer).

Kehler FV: Streif - Charleti , Laifer, Cherif, Bouziane - Zimmerer (46. Sepp), Cherief (46. Sax) - Kateb (46. Koerin), Aziz (78. Rhourdaoui), Assenmacher - Göhringer.

Schiedsrichter: Ehing (Engen) - Z: 800 - Tore: 1:0 Göser (40.), 2:0 Göser (62), 2:1 Sax (80.).(he)