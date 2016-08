Sekundenschlaf bitter bestraft

Hätte Mörschs Hans Kyei in der 28. Minute statt dem linken den rechten Fuß zum Torabschluss benutzt - es wäre wohl die Führung für den Verbandsligaaufsteiger gegen den SV Endingen gewesen. Stattdessen erzielte Goalgetter Santiago Fischer mit der ersten - und fast einzigen Chance für die Gäste - das Tor des Tages.

"Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Sie hat gegen einen Großen der Liga nicht nur aufopferungsvoll gekämpft, sondern auch spielerisch über das gesamte Spiel überzeugt", war SVM-Trainer Dietmar Blicker überhaupt nicht enttäuscht über die mehr als unglückliche Niederlage.

In der Tat, Mörsch bot den Gästen vom Kaiserstuhl über die gesamten 90 Minuten Paroli und ließ die sonst so offensivstarken Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Von Beginn an versteckte sich der Aufsteiger keineswegs und spielte munter mit. Mehr noch, Mörsch hatte mehr Ballbesitz, eine höhere Passsicherheit und auch die besseren Chancen in der ersten Hälfte. Kam Mörsch anfangs hauptsächlich durch Distanzschüsse in Person von Maximilian Schmitt (9.) und Fabian Kantz (15.) zu Abschlüssen, kombinierte sich die Blicker-Elf mit fortwährender Spieldauer des Öfteren in den Strafraum des SVE.

So auch in der 28. Minute, als sich Fabio Celentano über die linke Seite durchsetzte, einen scharfen Flachpass vor das Gästetor brachte und Kyei einen Schritt zu spät kam. Hätte er den rechten Fuß zum Schuss benutzt, wäre der Ball wohl drin gewesen. Mörsch wirkte schlicht frischer, gedanklich schneller und auch im Zweikampf robuster. Endingen suchte meist mit langen Bällen ihren Torjäger Fischer, der jedoch bei den Innenverteidigern Martin Baumann und Martin Kramer bestens aufgehoben war und keinerlei Torgefahr aufblitzen ließ.

Einen guten Stürmer zeichnet jedoch aus, dass er über längere Zeit nicht zu sehen ist, um dann eiskalt zuzustechen - und Santiago Fischer ist nun einmal einer der besten seiner Zunft in der Verbandsliga. Kurz nach der Pause fuhr der Gast einen seiner wenigen Angriffe. Eine Flanke von der rechten Seite segelte im Mörscher Strafraum an Freund und Feind vorbei. Während sich die Mörscher Defensive noch kurz sammelte, flankte der mitgelaufene Linksverteidiger Nico Beck und fand am hinteren Pfosten Fischer, der den Ball aus fünf Metern in die Maschen wuchtete. Der einzige Sekundenschlaf der Mörscher Defensive wurde bitter bestraft.

Der SVM schüttelte sich kurz und suchte sein Heil wieder in der Offensive. Christof Leiss spielte Kyei herrlich frei, der Stürmer fackelte nicht lang und drückte aus 15 Meter ab - Rafael Rammo im Gästetor reagierte glänzend. Auf der anderen Seite hätte Fischer für die Vorentscheidung sorgen können, als er aus spitzem Winkel jedoch nur den Pfosten traf (69.). Danach begann die Mörscher Schlussoffensive, die Gäste igelten sich ein, griffen in der Folge zu etlichen Foulspielen, um an der Uhr zu drehen - mit Erfolg. Der große läuferische und kämpferische Aufwand des SVM wurde punktetechnisch nicht mehr belohnt - was Blicker nicht allzu tragisch fand. "Dieses Spiel wird meine Jungs auf lange Sicht mehr weiterbringen, als den einen oder anderen Punkt, den man holt", freute sich der SVM-Coach über die couragierte Leistung seiner Jungs. "Mörsch hat uns das Leben schwer gemacht und uns spielerisch nicht entfalten lassen. Ich bin froh, dass wir so ein Spiel auch über den Kampf gewinnen können", so Trainer Axel Siefert zum glücklichen Auswärtssieg.

SV Mörsch: Hegele - Kantz (66. Lehel), Baumann (44. Schuler), Kramer, Celentano (75. Kerling) - Hess, Schmitt, Klemm, Riedel, Kyei - Leiss (66. Gauder).

SV Endingen: Rammo - Weik, Gleichauf, Sommer, Beck (70. Bauer) - Schwarz, Strack, Hensle (83. Buderer), Kerek - Büchner (61. Pies), Fischer.

Schiedsrichter: Björn Stumpf (Eppingen) Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Fischer (52.) - Beste Spieler: Schmitt, Hess - Gleichauf, Hensle.