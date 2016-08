Tomas Oral : "Es hat allen Spaß gemacht"





Von Klaus Göntzsche Vor dem Start des KSC-Blau-Weiß-Cups wurde gestern das Badner Lied gespielt, auf dem Geläuf begleitet von KSC-Fahnenschwenkern. Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister wählte beim Kleid die Farbe blau. Alles passte gestern beim bereits sechsten KSC-Renntag in Iffezheim. Präsident Ingo Wellenreuther: "Wir mussten niemanden überreden, alle sind gerne auf die Rennbahn gekommen. Es war für die Spieler eine willkommene Abwechslung." Sie sahen im KSC-Blau-Weiß-Cup den Sieg der vierjährigen Stute Night Melody aus dem populären Gestüt Bona mit Championjockey Andrasch Starke. Große Freude bei der Kölner Besitzer-Familie Harzheim nach dem ersten Sieg dieses Pferdes. Der KSC-Präsident hatte übrigens schon vor vielen Jahren Kontakte zum Pferderennsport: "Beim Gericht in Karlsruhe habe ich den Anwalt Jan Fighlestahler kennengelernt. Er hat uns immer von seinen Rennpferden erzählt." Vom KSC-Team fehlte der olympische Silbermedaillengewinner Grischa Prömel. Trainer Tomas Oral: "Er ist bei der U-21-Nationalmannschaft." Der neue KSC-Trainer hatte Rennbahnpremiere, während seiner Zeit beim FSV Frankfurt kam kein Besuch in Niederrad zustande. Oral studierte die vierbeinigen Athleten akribisch. Im Führring-Interview vor dem vierten Rennen entschied er sich für Stute Dashing Diva: "Sie machte auf mich einen sehr konzentrierten Eindruck. Und sie war total gelassen." Den eigentlich vorgesehenen Zehn-Euro-Wettschein auf Sieg wurde er aber nicht los, zu viel Andrang an den Kassen. Hauchdünn geschlagen wurde sein Tipp Zweite. Tomas Oral war über das große Zuschauer-Interesse verwundert, der Veranstalter nannte 7200 Zuschauer. Oral weiter: "Der Besuch war eine teambildende Maßnahme. Es hat allen Spaß gemacht. Schließlich wurde heute auch nur einmal trainiert." So ganz geheuer war es dem Karlsruher Trainer dann aber doch nicht auf der Bahn mit den schnellen Pferden der Rasse Vollblut: "Ich bin kein Zocker," stellte er klar. Das allerdings kann im gnadenlosen Fußball-Alltag manchmal durchaus nötig sein. Hinter den Kulissen des Wettgeschäfts gab es gestern heftige Diskussionen. Trotz der Partnerschaft mit der PMU und den Live-Übertragungen wurden alle Einsätze in den deutschen Pool geleitet. Das war ursprünglich anders geplant, die Einsätze sollten in den französischen Pool fließen. Baden-Racing-Pressesprecher Peter Mühlfeit: "Es war eine Entscheidung der Gesellschafter von Baden Racing." Den zweiten Iffezheimer Sieg während der Großen Woche gab es gestern im zweiten vorletzten Rennen durch Rain Star mit Andreas Suborics für Trainerin Carmen Bocskai. Und im letzten Rennen des Tages hieß der Sieger dann Holtby.