Wer schnappt sich den Staffelsieg? Spannend geht es am letzten Spieltag in der Südliga der Motoball-Bundesliga zu. Im direkten Duell geht es zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSC Puma Kuppenheim um den Staffelsieg. Oder ist der MSC Ubstadt-Weiher am Ende der lachende Dritte? Mit einem Sieg gegen Budel könnte sich der amtierende deutsche Meister ganz nach oben schießen, wenn sich der Puma und der Taifun Unentschieden trennen. Am Samstagnachmittag empfängt der MSC Malsch den MSC Comet Durmersheim. Die Gäste haben sich in diesem Jahr eindrucksvoll für die Play-offs qualifiziert. Zuletzt gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den MSC Puma. Nun will sich der Altmeister beim Tabellenletzten auf die K.o-Runde einschießen. Ebenfalls am Samstag tritt der MSC Ubstadt-Weiher beim MBV Budel an. Mit einem hohen Sieg könnten sich die Spargelstädter ihre Chance auf den Staffelsieg im Süden bewahren, vorausgesetzt im Spitzenspiel gibt es keinen Sieger. Am Sonntag steigt im Stadion an der Eichetstraße das Spitzenspiel zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Taifun Mörsch. Beide Mannschaften müssen gewinnen, um sich den Staffelsieg in der Südliga zu sichern. Der MSC Taifun will mit der gleichen Einstellung wie beim Punktgewinn in Ubstadt-Weiher in Kuppenheim antreten. "Siegeswille, Kampf, taktische Disziplin und eine starke Abwehrleistung - genau mit diesen Attributen werden wir nach Kuppenheim fahren, denn auch hier wird unser Ziel sein zu siegen", sagt Taifun-Trainer Enrico Tritsch. (tm)