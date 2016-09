Die Konkurrenz ausgetanzt

Drei Gruppe-Rennen hatte Pas de deux bis zum Donnerstag in seiner Karriere gewonnen, letzten Sommer in Iffezheim, dann in München, vor einigen Wochen in Chantilly. Sein Besitzer Dirk von Mitzlaff aus Mülheim an der Ruhr war nie anwesend, weilte im Urlaub, spielte Golf. Doch diesmal war er vor Ort, "auf Anordnung der Trainerin", sagte er.

Yasmin Almenräder, Betreuerin von Pas de deux, hatte dem Sohn der Trainerlegende Sven von Mitzlaff richtig geraten. Der sechsjährige Wallach spielte nur so mit der Konkurrenz, ging sofort an die Spitze, löste sich in der Zielgeraden souverän und hatte im Ziel satte fünf Längen Vorsprung auf die Konkurrenz.

Dass es am Ende auch ein emotionaler Sieg für Yasmin Almenräder war, das war nur zu verständlich, "denn so ganz gut gelaufen ist es bei mir ja in den letzten Tagen nicht", gab sie zu. "Es bleibt einem ja schon der Atem stehen, wenn er in der Zielgeraden auf und davon geht." Dass es in dem sechsköpfigen Feld ein taktisches Rennen geben würde, war klar. Yasmin Almenräder hatte ihrem Jockey Stephen Hellyn eine klare Anweisung mit auf den Weg gegeben: "Wenn keiner vorne geht, dann machst du das." Das beherzigte der Belgier denn auch, gab eingangs der Geraden richtig Gas. "Wie der beschleunigen kann, das ist schon erstaunlich", meinte er.

Der Reiter, der zuletzt im Sattel von Pas de deux saß, hatte sich diesmal falsch entschieden. "Ian Ferguson wollte Shy Witch reiten", berichtete Yasmin Almenräder. Doch da lag er keineswegs richtig, denn die Stute, die ansonsten aus der Reserve geritten wird, galoppierte lange an zweiter Position, doch war sie früh aus der Partie. "So ganz genau weiß ich nicht, wie es mit ihm weitergeht", sagte die Trainerin später, ihr wird schon etwas einfallen. Eine spätere Deckhengsttätigkeit, bei einem Pferd solcher Klasse natürlich immer ein Thema, ist ausgeschlossen, Pas de deux ist schon seit geraumer Zeit im Status eines Wallachs.

Für den heißen Favoriten Degas war das Rennen sicher nicht sehr günstig abgelaufen, vor allem auf der extrem schnellen Bahn, denn Pas de deux kam von vorne nicht zurück, das hat man in Iffezheim in den letzten Tagen immer wieder gesehen. "Beim ersten Start gegen die älteren Pferde war das ganz in Ordnung", meinte Trainer Markus Klug, "wir sind nicht unzufrieden, starten jetzt Anfang Oktober in Düsseldorf." Der solide Drummer wurde Dritter, "er gibt immer sein Bestes", gab Jockey Andrasch Starke zu Protokoll.