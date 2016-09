Alte Rivalen, neues Duell

Es ist kein klassisches Derby, das Verbandsliga-Duell zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem SV Linx. Es ist auch kein Schlüsselspiel, dafür ist die Saison einfach noch zu jung. Aber es ist eine alte Fehde, emotionsgeladen und mit viel Zündstoff vollgepackt. Und es ist auch tabellarisch gesehen ein Spitzenspiel, denn am Montag (18 Uhr) trifft im Wörtel der noch ungeschlagene Tabellenvierte (17:10 Tore/14 Punkte) auf den -sechsten (15:15/10).

Beide Kontrahenten haben am Mittwoch beste Eigenwerbung für diesen Montags-Klassiker betrieben. Der SV 08 Kuppenheim erfüllte eine Pflichtaufgabe beim SV Solvay Freiburg souverän (4:1), der SVL landete einen glanzvollen 2:1-Derby-Sieg gegen den Oberliga-Absteiger Kehler FV. Die Fans können sich also auf ein Fußball-Spektakel freuen.

Zumal auch die Nostalgie mitspielt. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison gingen die bis dahin ungeschlagenen Linxer im Wörtel mit 0:4 unter und kassierten dabei noch drei Platzverweise. Kurzzeitig trennte sich damals der SVL von Jean Stutz und Pierre Venturini, um sie dann wieder zu begnadigen. Dennoch brachten die Jagdszenen in Kuppenheim das Team des damaligen Trainers Harald Heck lange Zeit aus dem Tritt. Auch im Rückspiel war es hoch hergegangen. Der SV 08 führte im Hans-Weber-Stadion mit 2:0 und 3:1 - und unterlag am Ende mit 3:4. Auch wenn das Schnee von gestern ist, steckt das noch in den Köpfen drin. Auch wenn neben Stutz und Venturini viele Spieler mittlerweile den SVL verlassen haben, für Heck der gebürtige Kuppenheimer Sascha Reiß als Trainer verpflichtet worden ist - es steckt viel Zündstoff drin, in diesem neuen Duell der alten Rivalen. Zumal der ehemalige Kuppenheimer Alexander Merkel vor der Runde zum SVL wechselte und die Linxer auch mit aller Macht Nico Westermann und Faruk Karadogan zurückholen wollten. Manuel Bauer war ebenfalls ein Objekt der Linxer Begierde gewesen.

Der neue Trainer des SV 08, Viktor Göhring, kennt die Vergangenheit nur vom Hörensagen. "Ich weiß das alles, aber es tangiert mich nicht. Das ist ein prestigeträchtiges Duell, auf das man sich als Spieler und Trainer ganz einfach freut", sagt Göhring, der selbst schon mit dem SV Waldhof zu Oberligazeiten gegen den SV Linx gespielt hat. "Das ist eine technisch gute Mannschaft, die sich im Wörtel mit Sicherheit nicht verstecken wird", rechnet Göhring mit einem offenen Schlagabtausch. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass nach der Pflicht nun die Kür kommen soll und man weiterhin ungeschlagen bleiben will. Torjäger Fabian Hammer sammelt nach seinem Urlaub am Wochenende in der U23 Spielpraxis, Abwehrrecke Denis Kolasinac wurde schon beim Spiel in Freiburg eingewechselt und brennt natürlich in der Partie gegen seinen ehemaligen Verein auf einen Einsatz.

Heiß sind natürlich auf dieses Duell auch Nico Westermann (sieben Saisontreffer) und Faruk Karadogan, die ebenfalls schon ihre Kickstiefel für den SV Linx geschnürt haben. Noch offen ist die T-Frage - Timo Ullrich oder Michael Werner -, ansonsten besteht für Göhring überhaupt kein Anlass, die erfolgreiche Mannschaft zu ändern. Ein besonderes Augenmerk müssen die Kuppenheimer auf den immer stärker werdenden Jean-Gabriel Dussot und "Mister Verbandsliga" Marc Rubio legen. Aber nach vorne geht ja auch beim SV 08 die Post ab.

"Ich freue mich immer, wenn ich ins Wörtel zurückkehre. Der SV 08 ist mein Heimatverein und es freut mich auch, dass er ein Team mit einem Haufen Potenzial hat. Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel, in dem wir allerdings nichts zu verschenken haben", sagt der Trainer des SV Linx, Sascha Reiß. Er liebäugelt zumindest mit einem Punkt. Nach den Pleiten gegen den FFC (2:6) und den FC Denzlingen (1:4) war der Derbysieg gegen den Kehler FV ein Befreiungsschlag, der vor dem Duell mit dem SV 08 das Selbstvertrauen stärkt. "Rotsünder" Dominic Truisi hat seine Sperre abgebrummt, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Rico Schmider und Cedric Krebs. Im Tor wird wieder Norman Riedinger stehen, der auch schon in der Jugend des SV 08 aktiv war. Im Spiel gegen Kehl war Riedinger durch "Elfmetertöter" Daniel Künstle gut vertreten worden.