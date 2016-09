Das große Finale: Star-Galopper im Grand Prix

Von Patrick Bücheler Es ist angerichtet zum wichtigsten internationalen Grand-Prix-Rennen des deutschen Turfs. Der 144. Longines Großer Preis von Baden ist eines der Top-3-Rennen in Europa über die klassische 2400-Meter-Strecke. Auch wenn der Derbysieger Isfahan wegen des Bodens und der Derbyzweite Savoir Vivre nach seinem Sieg in Deauville in der Vorwoche nicht dabei sind, nimmt das dem Rennen den Reiz überhaupt nicht. Elf Starter, davon drei aus dem Ausland, sind ein Wort, und wer gewinnen will, muss ein richtig gutes Pferd sein. Boxen auf also zum Hauptereignis der Großen Woche, in dem es um 250000 Euro geht - und um viel Ehre. Die elf Starter (mit Startnummer und Jockey): Nr. 1 Dylan Mouth Andrea Atzeni Der fünf Jahre alte Hengst Dylan Mouth ist das stärkste der drei ausländischen Pferde im Rennen. Seit dem Frühjahr wird er in England trainiert, vom gebürtigen Italiener Marco Botti. Italien war seine vorherige Heimat, wo er lange das beste Pferd war. Dort war er Derbysieger 2014 und in weiteren Top-Rennen erfolgreich. Zwölf Siege bei 16 Starts sind ein Wort, auch wenn er außerhalb der einstigen Heimat bis dato Grenzen aufgezeigt bekam. Mit Jockey Andrea Atzeni im Sattel, der den kurzzeitig einmal vorgesehenen Frankie Dettori ersetzt, hat Dylan Mouth dennoch gute Chancen. Nr. 2 Guignol Filip Minarik Stall Ullmanns Guignol fehlt zur absoluten Spitzengruppe der deutschen Galopper bis dato ein kleines Quäntchen, aber der Hengst ist für eine Überraschung in diesem Rennen allemal gut genug. Wer Dritter im Großen Preis von Berlin wird und Dritter im Hansa-Preis, der kann an einem guten Tag auch im Iffezheimer Grand Prix Geld abbekommen. Das wird nicht einfach für den von Jean-Pierre Carvalho trainierten Hengst, aber für eine höhere Dreierwette-Quote sollte man Guignol nicht auslassen. Er ist erst siebenmal gelaufen. Nr. 3 Iquitos Ian Ferguson Das kleine Pferd mit dem großen Kämpferherzen ist in Iffezheim ein alter Bekannter. Beim Frühjahrs-Meeting schaffte Iquitos hier die Sensation und gewann den Großen Preis der Badischen Wirtschaft, ein Jahr zuvor erreichte er im Handicap einen sensationellen Elf-Längen-Sieg. Das heißt: Er ist in Iffezheim noch ungeschlagen. Hans-Jürgen Gröschel aus Langenhagen bei Hannover ist sein Trainer, der Frühjahrs-Sieg war eine Sternstunde seiner langen Karriere, die ihn zu Tränen rührte. Nach diesem Sieg war er Zweiter im Hansa-Preis und Vierter im Großen Dallmayr-Preis in München. Allesamt Top-Leistungen, die ihm hier alle Chancen eröffnen. Nr. 4 Meandre Fabrice Veron Schon acht Jahre alt, weitgereist mit Starts in Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Dubai, Singapur, Tschechien und der Slowakei, aber dennoch nur Außenseiter. Der Schimmel war 2013 im Großen Preis von Baden schon einmal Dritter, hinter Novellist und Seismos, aber da hatte er wohl noch etwas bessere Klasse. Mit einer Gewinnsumme von 1379075 Euro ist Meandre der absolute Krösus im Teilnehmerfeld, auch die 39 bisherigen Starts bedeuten Rekord für die elf Teilnehmer. Aber hier Geld zu verdienen, das wird schwer. Nr. 5 Tiberian Thierry Jarnet Ein echter Langstreckler ist Tiberian, für den es gar nicht weit genug sein kann. Wenn er hier mitmischen will, muss er die bisherige Bestleistung schon deutlich steigern. Natürlich ist das nicht unmöglich, Jockey Thierry Jarnet ist mit allen Wassern gewaschen, ein Meister seines Fachs. Dennoch wird es eine sehr hohe Quote auf Tiberian geben und die Konkurrenz ist dann hier wohl doch etwas zu stark. Nr. 6 Wasir Michael Cadeddu Wasir kam über eine 25000 Euro teure Nachnennung ins Feld, vertritt das Trainer-Besitzer-Team des aktuellen Derbysiegers Isfahan von Andreas Wöhler und Darius Racing von Stephan Oschmann. Der Derbysieger braucht weichen Boden, bleibt dem Rennen deswegen fern. Wasir hat nicht seine Klasse, mag es auch eigentlich eher weiter als die 2400 Meter. Aber so ganz ohne Hintergedanken wird man die Nachnennung nicht getätigt haben. Nr. 7 Nightflower Andrasch Starke Die amtierende Galopperin des Jahres ist Nightflower und man sollte sich hüten, die Stute angesichts der bis dato in 2016 gezeigten Leistungen voreilig abzuschreiben. Im letzten Jahr war sie hier Zweite und kam danach noch so richtig in Schwung. Kurzum: Jetzt beginnt wieder ihre Zeit. Der Aufwärtstrend ist deutlich und unverkennbar und der alte Satz "Der Erfolg kommt zu dem, der warten kann" kann in ihrem Fall goldrichtig sein. Nightflower aus dem Kölner Stall von Trainer Peter Schiergen, der sie für den Stall Nizza von Ursula und Jürgen Imm aus Freiburg trainiert, wird in den kommenden Wochen sicherlich noch richtig etwas reißen. Achtung also! Nr. 8 Boscaccio Dennis Schiergen Boscaccio ist der gescheiterte Derby-Favorit. Ungeschlagen ins Rennen um das begehrte Blaue Band gegangen, war der Boden, in Hamburg abgrundtief, so gar nicht nach seinem Geschmack, es setzte die erste Niederlage. Seit dem ersten Juli-Sonntag hat der Hengst nun eine Pause bekommen, Trainer Christian Sprengel hat ihn behutsam wieder aufgebaut. Natürlich reitet wieder Dennis Schiergen, den Besitzer Rainer Hupe seit dem ersten Start als Jockey des Vertrauens ausgemacht hat. Es wird eine echte Standortbestimmung für Boscaccio und es gibt keinen Grund, warum er hier schlecht laufen sollte. Nr. 9 Dschingis Secret Adrie de Vries Ein ganz dickes Fragezeichen steht hinter dem Start des Derbydritten Dschingis Secret. Er soll nur laufen, wenn der Boden weicher wird, und das ist nicht wirklich zu erwarten. Klasse besitzt er wohl genug, um bei passenden Bedingungen in einem Rennen wie dem Longines Großen Preis von Baden mitzumischen. Trainer ist Markus Klug in Köln-Rath/Heumar. Nr. 10 Pagella Alexander Pietsch Eine von zwei dreijährigen Stuten im Feld ist Pagella. Sie war Siebte im Henkel Preis der Diana, hatte dort aber nicht das beste Rennen. Man lässt sich nicht entmutigen und versucht es dennoch hier, auch wenn es rein nach Papierform schwer ist. Aber: Wenn alles passt, ist Pagella eine bärenstarke Stute. Trainer Jens Hirschberger aus Mülheim an der Ruhr weiß um die Klasse der Stute. Das ist der Favoritenschreck des Rennens. Nr. 11 Serienholde Eduardo Pedroza Serienholde wird von Andreas Wöhler ins Rennen geschickt und das macht schon klar: Da sind die Chancen noch einmal ein Stück größer. Dem Coach gelingt in diesem Jahr so gut wie alles, mit Serienholde hat er den Henkel Preis der Diana gewonnen, das war der dritte Sieg am Stück der Stute, hier schon Zweite im Preis der Winterkönigin. Dreijährige Stuten stehen im Großen Preis von Baden immer sehr verlockend im Rennen, erinnert sei an Danedream. 