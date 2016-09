Die Miniserie soll halten

Der SV Bühlertal vollzieht in der Fußball-Verbandsliga Südbaden derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung. Die Befürchtungen, dass die Defensivabteilung den Ansprüchen nicht genügen könnte, hat diese in den drei letzten Spielen eindeutig widerlegt. Denn vor dem heutigen Heimspiel gegen den SC Lahr (15.30 Uhr) blieb die Mannschaft von Trainer Michael Santoro, der eine Woche Urlaub eingeschoben hat, gleich dreimal ohne Gegentor. Das hat der SVB in der Verbandsliga noch nie geschafft.

Das ist eine durchaus bemerkenswerte Tatsache, aus der man schließen kann, dass sich die Abwehr nun endgültig gefestigt hat. Viererkette und defensives Mittelfeld funktionierten zuletzt auch in Neustadt beim 4:0-Erfolg ganz prima, das schnelle Umschaltspiel war erfolgreich. In die Karten spielte dem SVB am Dienstag natürlich, dass Neustadts Torwart Simon Gantert wegen Handspiels außerhalb des Strafraums schon in der 22. Minute den roten Karton sah. Der SVB konnte nun seine Stärken mit den flinken Offensivkräften in die Waagschale werfen.

Mit sieben Punkten aus den fünf Spielen hat der SV Bühlertal mehr als nur das Soll erreicht, wird aber weiter hart um jeden Zähler kämpfen müssen. Dessen ist man sich auf dem Mittelberg durchaus bewusst. Aber solche Miniserien - dreimal ohne Gegentor - stärken das Selbstvertrauen.

"Unser Ziel sind immer die Punkte. Da heiligt der Zweck auch mal die Mittel", sagt SVB-Spielleiter Thorsten Werner, was natürlich vor allem für Auswärtsspiele gilt. Und die Heimspiele? "Die wollen wir immer gewinnen. Wir versuchen unser Spiel zu machen, stehen nicht so defensiv und dann geht es mit hohem Tempo nach vorne." Auch der SC Lahr soll das zu spüren bekommen. "Wir gehen mit großer Zuversicht an die Aufgabe heran", rechnet Werner mit drei Punkten.

Dazu wird ein couragierter Auftritt nötig sein, denn der SC Lahr ist ein ganz gefährlicher Gegner. "Die stehen in der Tabelle sicher unter ihrem wirklichen Wert. Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben", ist Werner überzeugt. Allerdings hatten die Lahrer schon einige Schwergewichte vor der Nase. Beim Spitzenreiter FFC, gegen Kehl und gegen Kuppenheim gab es Niederlagen, der erste Sieg gelang mit 4:2 in Stadelhofen. Am Dienstag legte das Team von Trainer Thomas Heilmann mit dem 3:1 gegen den FC Bad Dürrheim nach. Der SC kommt also auch ohne Torjäger Janosch Bolgogna, der seit April wegen eines Wadenbeinbruchs pausieren muss, so langsam auf Touren. Zuletzt zeichnete sich Hakan Ilhan als zweifacher Torschütze aus. Bühlertal ist also gewarnt.

Vor dem Heimspiel gegen den SC Lahr hat der SV Bühlertal seinen Kader weiter verbreitert. Damit hat Michael Santoro, der zum Spiel wieder vor Ort sein wird, weitere Alternativen. Direkt aus Italien wurde Luca Alesi "importiert", der dort ein soziales Jahr absolviert hat. Er ist der jüngere Sohn von Pino Alesi, der zuletzt als Jugendmanager beim SV Sinzheim tätig war. Der zweite Neue auf dem Mittelberg hat seine Wurzeln in Nigeria und spielte zuletzt für den FC Spöck in der Verbandsliga Nordbaden. Maxwell Chide Onye ist 21 Jahre alt und gilt dank seiner mächtigen Erscheinung als "Sturmtank". Beide Spieler sind ab sofort für den SVB spielberechtigt.