Vom letzten Platz des Feldes zum Sieg

Von Daniel Delius Im Gestüt Evershorst in Langenhagen, gelegen unmittelbar neben dem Flughafen Hannover, saß am Sonntag gegen halb fünf Erika Buhmann, 93 Jahre alt, vor ihrem Rechner und schaute sich den Grand Prix von Baden im Internet an. Und sie sah Erstaunliches: Der von ihr gezogene Iquitos gewann im strömenden Regen von Iffezheim den Longines Großer Preis von Baden, der größte Erfolg von Evershorst seit 1955 - damals holte sich Lustige mit Jockey Albert Klimscha für die Brüder Buhmann das Deutsche Derby. Natürlich war Erika Buhmann dabei. Einer der beiden Besitzer war ihr Ehemann. Es war nicht nur von der Seite der Züchterin ein Erfolg der Veteranen: Trainer von Iquitos ist Hans-Jürgen Gröschel (73), der den vier Jahre alten Hengst auf der Langenhagener Rennbahn nahe des Gestüts im Stall stehen hat. Im Sattel saß der 45 Jahre alte Ian Ferguson, ein schon leicht ergrauter Schotte, dessen Karriere auch viele Tiefs hatte. "Das ist definitiv das beste Pferd, das ich jemals geritten habe", sagte er, "und ich sitze nun auch schon im Sattel seitdem ich siebzehn Jahre alt bin." Es war bei inzwischen stark aufgeweichter Bahn ein gewagter Ritt von Ferguson, der sich die Angelegenheit zunächst von hinten ansah. "Ich habe mich immer an Andrasch Starke und Nightflower orientiert, habe mich hinter sie gelegt", war die taktische Marschroute, die der Trainer so vorgegeben hatte. "Es gibt derzeit in Deutschland kein Pferd, das von hinten so beschleunigen kann", glaubt Gröschel. Das relativ schnelle Tempo, das Wasir von der Spitze vorgelegt hatte, war natürlich absolut ideal für die Endgeschwindigkeit von Iquitos. Diese hatten die Iffezheimer Besucher schon im Frühjahr zu sehen bekommen, als der Hengst - damals noch unter Norman Richter - den Großen Preis der Badischen Wirtschaft für sich entscheiden konnte. In Hamburg scheiterte er an dem diesmal verletzungsbedingt verhinderten Protectionist, "zuletzt in München hatten wir wenig Glück", meinte Gröschel im Rückblick. Natürlich weckt ein solcher Sieg auch die Begehrlichkeiten ausländischer Aufkäufer, "aber von Besitzerseite ist mir noch nicht signalisiert worden, dass man sich mit Verkaufsabsichten trägt", sagte Gröschel. Hinter dem Stall Mulligan steckt eine mehrköpfige Eignergemeinschaft von Golffreunden aus Köln, Trier und Luxemburg. Bei der Weihnachtsfeier von Hans-Jürgen Gröschel - er feiert am Montag seine Goldene Hochzeit - kam man in den Besitz von Iquitos, 10000 Euro soll der damals Einjährige gekostet haben, etwas mehr als 260000 Euro hat er inzwischen auf das Mulligan-Konto galoppiert. "Er wird bestimmt dieses Jahr noch einmal laufen", kündigte Gröschel an, "im Preis von Europa und auch noch im Großen Preis von Bayern". Im Preis von Europa in drei Wochen in Köln wird er wieder auf Nightflower treffen, der amtierende "Galopper des Jahres" war im Ziel doch respektabel geschlagener Zweiter zu Iquitos. "Eingangs der Geraden dachte ich, jetzt geht sie ab", schilderte Trainer Peter Schiergen seine Eindrücke, "aber dann ging es doch nicht so recht weiter. Trotzdem ist sie anständig gelaufen." Mit Pagella wurde eine weitere Stute gute Dritte. Zu Beginn der Zielgeraden schien es auch noch sehr gut für die 40:10-Favoritin Serienholde zu laufen, Eddie Pedroza im Sattel saß auf einem bestens gehenden Pferd, doch von einem auf den anderen Moment war es damit vorbei. "Die Strecke war dann doch zu weit für sie", bilanzierte Trainer Andreas Wöhler. Überhaupt nichts zu bestellen hatten die beiden dreijährigen Hengste: Der im Derby drittplatzierte Dschingis Secret galt lange als Wackelkandidat. Er lief dann doch und wurde Vorletzter. Immerhin 61 Längen vor Boscaccio. Der einstige Derbyfavorit kam fast angehalten über die Ziellinie. "Irgendetwas stimmt da nicht", sagte Trainer Christian Sprengel, "er wird jetzt mal gründlich untersucht." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Großer Preis der Höhepunkt Iffezheim (red) - Abschluss und Höhepunkt der Großen Woche auf der Iffezheimer Galopprennbahn ist am Sonntag der 144. Longines Großer Preis von Baden. Insgesamt elf Starter sind für das Top-Rennen über 2 400 Meter genannt, dotiert ist der Grand-Prix mit 250 000 Euro. (Foto: Tuchel). » Weitersagen (red) - Abschluss und Höhepunkt der Großen Woche auf der Iffezheimer Galopprennbahn ist am Sonntag der 144. Longines Großer Preis von Baden. Insgesamt elf Starter sind für das Top-Rennen über 2 400 Meter genannt, dotiert ist der Grand-Prix mit 250 000 Euro. (Foto: Tuchel). » - Mehr