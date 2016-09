Bühlertal aus dem Konzept gebracht

Im Fußball kommen und gehen Serien - wie sie wollen. Bestes Beispiel war am Samstag der Bühlertäler Mittelberg. Nach drei Spielen ohne Niederlage und vor allem auch ohne Gegentor erwischte es den gastgebenden SV Bühlertal, die Partie gegen den SC Lahr ging verdientermaßen mit 1:2 (0:1) verloren.

Die Gäste hingegen feierten den dritten Sieg in Serie und sind damit - wie erwartet - auf dem Weg ins obere Tabellendrittel. Dort gehört die Mannschaft von Trainer Oliver Dewes, der nach seinen Urlaub wieder an Bord war, auch hin.

Dem SV Bühlertal muss man zugute halten, dass er sich nach Kräften gewehrt hat, im Spiel nach vorne aber zu viele Fehler offenbarte, was die Gäste schonungslos nutzten. "Wir wissen mit der Niederlage umzugehen, sie wird uns nicht umwerfen. Die haben uns schließlich nicht an die Wand gespielt. Nach dem frühen Gegentor sind wir nicht ins Spiel gekommen. Und der schnelle Treffer nach der Pause hat alle unsere Überlegungen über den Haufen geworfen", analysierte SVB-Cotrainer Johannes Hurle, der Trainer Michael Santoro (Urlaub) noch einmal an der Seitenlinie vertrat.

"Mit diesem Erfolg sind wir nun klar im Soll. Zu erkennen war auch eine deutliche Leistungssteigerung, denn wir waren über die gesamten neunzig Minuten stabil. Wir haben Mut zur Offensive gezeigt und mit unserem frühen Pressing hatte Bühlertal sichtlich Probleme. Unser Sieg ist sicher verdient", so ein zufriedener Oliver Dewes.

SV Bühlertal wird früh attackiert

Tatsächlich überraschten die Gäste mit ihrem offensiven Spiel, attackierten den SV Bühlertal schon im Spielaufbau. Dennoch zog sich der SVB zunächst noch gut aus der Affaire, setzte auf Sicherheit und Ballbesitz. Bei der ersten guten Angriffsaktion verfehlte Jonas Knobelspies (8.) mit einem Fernschuss nur knapp das Ziel und Bruder David kam nach Seifermann-Flanke einen Tick zu spät (12.). Eine Minute später nahm das Schicksal für Bühlertal schon seinen Lauf. Nach zwei Querpässen in der eigenen Abwehr kam der Ball zu Daniel Schmidt, der den fatalen Fehler beging, die Kugel nicht ins Aus oder zur Ecke zu schießen. Nein, er wählte die schlechteste aller Lösungen und passte zurück zu Torwart Daniel Zeitvogel. Aber zu kurz, aber lang genug, um Torjäger Martin Weschle zu bedienen, der sich eine solche Chance natürlich nicht entgehen ließ.

Der Rückstand brachte das SVB-Konzept völlig durcheinander. Die Gäste waren nun zumeist schneller am Ball, waren stärker in den Zweikämpfen und hatten ein spielerisches Übergewicht. Dennoch: In der 36. Minute lag der Ausgleich in der Luft. Eine Flanke von David Knobelspies verlängert Sebastian Keller per Kopf, doch mit tollem Reflex schaufelte Lahrs Keeper Dennis Fietzeck den Ball noch von der Linie. Und den Nachschuss setzte Seifermann neben das Tor.

Das war zumindest wieder ein Lebenszeichen des SV Bühlertal, doch kurz nach der Pause war die Messe auf dem Mittelberg dann gelesen. Umringt von Gegenspielern durfte sich Weschle (49.) die Ecke aussuchen und gegen seinen Spitzkick war der erneut starke Zeitvogel machtlos. Bis dahin hatte Bühlertal mehr reagiert als agiert, war Lahr in seinen Aktionen klarer. In der Folge bemühte sich der SVB zwar, war aber im Spielaufbau aber zu langsam und zu durchsichtig. Ein Freistoß von Seifermann (59.) , der Fietzeck zu einer tollen Parade zwang, schürte zwar neue Hoffnungen, aber auch die Umstellung beim Gastgeber auf Dreierkette blieb ohne positive Folgen.

Robin Seifermann kann verkürzen

Der verwandelte Foulelfmeter von Seifermann (83.) - Julian Burg soll im Strafraum Jonas Knobelspies von den Beinen geholt haben - war lediglich verdiente Ergebniskosmetik. Letzter Aufreger der Partie war die Gelb-Rote Karte für Dimitri Holm (86.), der wohl etwas zu sehr mit dem guten Schiedsrichter Daniel Röder (Teningen) diskutierte.

SV Bühlertal: Zeitvogel - Litterst (73. El Khallouki), Chr. Schmidt, Kirschner, D. Schmidt (63. Kohler) - S. Keller, M. Keller, Seifermann, Ganster (56. Fritz), J. Knobelspies - D. Knobelspies (84. Ma. Keller).

SC Lahr: Fietzeck - Röderer, Burg, D. Bologna, Ruf (61. Mik) - Neu (68. Häußermann), Kerellaj, Ghita - Ilhan, Holm - Weschle (70. Fries).

Schiedsrichter: Daniel Roeder (Teningen) - Zuschauer: 300 - Tore: 0:1, 0:2 Weschle (13., 49.), 1:2 Seifermann (83., FE) - Gelbe Karten: Mo. Keller, Kohler - Ruf, Holm. Kelleraj - Gelb-Rote Karte: - Holm (86.) - Beste Spieler: Zeitvogel - Weschle, Burg.