Karrierehöhepunkt, Pläne, Probleme

Es ist nicht bekannt, ob Trainer Hans-Jürgen Gröschel bei der Siegerehrung nach dem Sieg seines Hengstes Iquitos im Großen Preis beim Frühjahrs-Meeting einen Gedanken an den Großen Preis von Baden verschwendet hat. Eher hat er an den Hansa-Preis bei der Derbywoche gedacht, dafür musste dieses außergewöhnliche Rennpferd nachgenannt werden.

Zudem wurde der Jockey gewechselt, statt Norman Richter wurde der routinierte, schon leicht ergraute Schotte Ian Ferguson engagiert. Die Karriere des 45-Jährigen aus der Nähe von Glasgow ist auf dem Höhepunkt angekommen. Der Tiefpunkt ist noch nicht so lange her: Unerlaubte Mittel, langfristige Sperren, er verschwand aus Deutschland. Der Dachverband in Köln griff hart gegen ihn durch, es gab wenig Gnade. Heute sagt Ian Ferguson über den damals verantwortlichen Abteilungsleiter für Sicherheit und Ordnung. "Herr Siemen hat mir das Leben gerettet." Das hat aber nur funktioniert, weil Ian Ferguson stark genug war, die Strafen anzunehmen.

Den Sieg mit Iquitos hat er auch seinen guten Nerven, aber letztlich auch Wasir und Michael Cadeddu zu verdanken. Der nachgenannte Hengst (25000 Euro für Baden-Racing) sorgte für ein flottes Tempo, gut für Pferde wie Iquitos. Dem Hengst aus dem Buhmann-Gestüt Evershorst in Langenhagen bei Hannover, der nach einer nur mit Schiff oder Flugzeug erreichbaren Stadt im tropischen Regenwald in Peru in den Anden benannt worden ist. Iquitos stammt aus einer alten deutschen Vollblutfamilie, und es war für jeden Liebhaber dieses Sports ein wunderbares Gefühl, dieses Pferd aus dem konservativ- kreativen Gestüt Evershorst in Deutschlands wichtigsten internationalen Rennen siegen zu sehen.

Im Gegensatz zum Frühjahr hatte Hans-Jürgen Gröschel nach der Überwindung erster Ergriffenheit auch Pläne: "Er könnte im Preis von Europa in Köln laufen und dann im Großen Preis von Bayern in München." Das ist der Feiertag des 1. November. Steht die Form dann immer noch, wären da die Rennen in Hongkong. Eine Reise ist das immer wert. Es ist nur die Frage, ob das Pferd dann noch in Form ist, wenn in Hongkong in den Geschäften schon die deutschen Weihnachtslieder erklingen.

Baden Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister in ihrem Statement zum Meeting: "In den Hauptrennen hatten wir Sieger aus England, Frankreich und erstmals in der mehr als 150-jährigen Geschichte der Rennbahn sogar aus Polen. Und wir hatten sehr viele tolle Gäste aus allen Lebensbereichen. Leider haben uns das hochsommerliche Wetter am ersten Wochenende und der Regen am Grand-Prix-Tag einige Zuschauer gekostet. Toll wurden der KSC-Renntag und der Tag des Ehrenamts Mitte der Woche angenommen."

Zum Wettgeschäft äußerste sich Hofmeister ebenfalls. "Da kann man in einer ersten Analyse sagen, dass die Wettvermittlung von außen, aus dem Internet und von anderen Wettannahmestellen, ein Problem darstellt, das aber auch andere Rennvereine kennen. Als kleines Fazit meiner ersten Großen Woche kann ich feststellen, dass zum einen unsere Sponsoren sehr zufrieden waren und zum anderen wurden unsere Bemühungen, mit kleinen Dingen eine persönliche Note zu schaffen, sehr positiv wahrgenommen - zum Beispiel das Auflaufen der Kinder mit den Jockeys vor dem Grand Prix, das Live-Singen der Nationalhymne oder auch die ,Führringbrettle' für den sicheren Stand der Damen mit High Heels."

Vom Freitag, den 21. bis zum Sonntag, den 23. Oktober findet das Sales and Racing-Festival statt. Mit der BBAG-Herbstauktion am Freitagabend und Samstag. Es wird das letzte Meeting für Verwalter Christoph Meder. Nach zwölf Jahren verlässt er zum 31. Oktober die Rennbahn. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge.