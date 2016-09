Kuppenheim dreht das Spiel und sichert sich den Südtitel In den beiden Samstagsspielen in der Motoball-Südliga gab es keine Überraschungen. Am späten Nachmittag besiegte der MSC Comet Durmersheim den MSC Malsch klar mit 8:1. Der MSC Ubstadt-Weiher gewann souverän in Budel und eroberte sich vor dem Spitzenspiel zwischen dem MSC Puma und dem MSC Taifun die Tabellenführung. Diese mussten die Spargelstädter am Sonntag wieder abgeben. Der MSC Puma Kuppenheim wurde durch einen 7:6-Sieg gegen Taifun Mörsch Staffelsieger im Süden. Der MSC Comet Durmersheim war am Samstagnachmittag eine Nummer zu groß für den MSC Malsch. Die Hausherren konnten die ersten beiden Viertel noch offen gestalten. Zur Halbzeit stand es nur 2:1 für die Gäste durch Tore von Jonas Burger und Dennis Ring sowie dem Anschlusstreffer durch Stefan Theuermann. Im dritten Viertel brach der MSC Malsch dann ein. Ring, Daniel Kranefeld und Burger brachten den Altmeister mit 5:1 nach vorne. Damit war die Partie vorzeitig entschieden. Im letzten Viertel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und bauten den Sieg durch Tore von Norman Brunner (2) und Kranefeld auf 8:1 aus. Damit beendet der MSC Comet die Spielrunde auf Rang vier und trifft im Playoff-Viertelfinale auf den Nordstaffelsieger 1. MSC Seelze. Für den MSC Malsch geht es im B-Pokal gegen den MBC Kierspe. Der MSC Ubstadt-Weiher hat am Samstag seine Pflicht erfüllt und eroberte sich durch einen 8:2-Sieg beim MBV Budel die Tabellenführung vor dem Spitzenspiel am Sonntag zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Taifun Mörsch. In den Niederlanden waren Kevin Gerber (3), Kevin Fröhlich (2), Marvin Lowinger (2) und Luca Böser erfolgreich. Ubstadt-Weiher hat es im Playoff-Viertelfinale mit dem MSC Jarmen zu tun. Der MBV Budel spielt im B-Pokal gegen Halle. Der MSC Puma Kuppenheim holte sich am Sonntagnachmittag den Staffelsieg im Süden. In einem packenden Spiel gewannen die Hausherren vor den rund 400 Zuschauern mit 7:6 gegen den MSC Taifun Mörsch, dem am Ende nur der dritte Platz in der Endtabelle blieb. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten im ersten Viertel durch ein Tor von Ali Topkaya in der 5. Minute mit 1:0. Im zweiten Viertel ging es dann hoch her. Manuel Fitterer erhöhte in der 21. Minute auf 2:0 für Mörsch. Sechs Minuten später verkürzte Benjamin Walz auf 1:2. Taifun Mörsch gab aber weiter den Ton an und baute durch Tore von Patrick Palach (27.) und Topkaya (29.) den Vorsprung auf 4:1 aus. In der 33. Minute war es wieder Walz, der erneut für die Hausherren verkürzen konnte. Palach gelang eine Minute vor der Halbzeit das 5:2 für den Rekordmeister. Beim MSC Puma musste für die beiden verbliebenen Viertel etwas passieren und der Tabellenführer kam eindrucksvoll zurück ins Spiel. Max Schmitt (41., 51.) und Walz (44./Elfmeter) glichen innerhalb von zehn Minuten aus. Palach brachte die Gäste in der 53. Minute dann letztmals in Führung. Das letzte Viertel gehörte Kuppenheim. Walz (63., 67.) drehte mit seinen beiden Tore endgültig die Partie. "Wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir nie aufgegeben haben", freute sich Puma-Sprecher Annika Sloma. Der MSC Puma trifft im Playoff-Viertelfinale nun auf Pattensen, Taifun Mörsch tritt gegen den MSF Tornado Kierspe an.(tm) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben