Michael Markolf fährt absolute Spitzenzeit Am letzten Sonntag im August war es wieder soweit: Bereits zum sechsten Mal stand Michael Markolf, diesmal zusammen mit seinen Teampartnern Andreas Schmoll und Marco Stolz vom RSV Bühlertal am Start des 36. Ötztaler Radmarathon in Sölden. Nach dem Startschuss um 6:45 Uhr setzte sich eine bunte Menge aus 4176 Teilnehmern aus 31 Nationen in Richtung Oetz in Bewegung. Auf 238 Kilometern galt es vier Alpenpässe mit insgesamt 5500 Höhenmetern (Kühtai 2020 m, Brennerpass 1377 m, Jaufenpass 2090 m und Timmelsjoch 2509 m) zu überqueren. Der "Ötzi" gilt in Europa als einer der härtesten Radmarathons und ist so etwas wie die Weltmeisterschaft der Marathonszene und vereint Leiden, Emotionen und Glückseligkeit auf allerhöchstem Niveau. Während bei Traumwetter Tausende Zuschauer den Streckenrand säumten, konnten sich Markolf und Schmoll im ersten Rennabschnitt im Spitzenfeld platzieren. Marco Stolz musste leider am Kühtai mit einem technischen Defekt das Rennen beenden. Am Jaufenpass, der mit seinen 1130 Höhenmetern, wie jedes Jahr das Spitzenfeld sortiert, konnte sich Markolf etwas absetzen und nach rasanter Abfahrt vom Pass als 16. ins Timmelsjoch einfahren. Auf dem 29 Kilometer langen mit 1760 Höhenmetern steilen Streckenabschnitt konnte Markolf bei 33 Grad ohne Schatten eine eindrucksvolle Aufholjagd starten und sechs Fahrer, darunter die starken Italiener Barchi und Zanetti, überholen. Als Neuntplatzierter überquerte der aktuelle Highlandersieger das Timmelsjoch und konnte diese Position bis zum Ziel in Sölden halten, wo mit 7:10.22 Stunden eine absolute Spitzenzeit aufleuchtete. Auch Andreas Schmoll fuhr bei seiner ersten Ötzi-Teilnahme mit 7:31.18 Stunden eine sehr starke Zeit, was im Endklassement den 44. Platz bedeutete. Alles in allem eine starke Vorstellung der beiden für den RSV Falkenfels Bühlertal fahrenden Transalpdritten.(red)