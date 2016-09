Derby ohne Sieger

Bestes Fußballwetter, vier Tore in einem Verbandsliga-Derby mit Höhen und Tiefen, rund 800 Zuschauer im Wörtelstadion und am Ende ein leistungsgerechtes 2:2 zwischen dem nach wie vor ungeschlagenen SV 08 Kuppenheim und dem SV Linx: Fußball-Herz was willst Du mehr!

Dennoch mäkelten gestern beide Trainer ein wenig am Remis herum. "Ich kann zwar mit dem 2:2 gut leben, aber ich ärgere mich dennoch, weil wir die Führung nicht länger gehalten haben. Mit einem 1:0 in die zweite Halbzeit zu gehen, das wäre Gold wert gewesen. Vielleicht haben wir aber auch in der zweiten Halbzeit etwas zu sehr auf Sicherheit gespielt", war Kuppenheims Viktor Göhring eben nicht ganz zufrieden, wenngleich "mir die Reaktion auf den Rückstand gefallen hat".

Nicht gänzlich unzufrieden war sein Gegenüber Sascha Reiß, der das 2:2 im Endeffekt als korrekt ansah, aber dennoch den verpassten Chancen nachtrauerte: "Nach der Führung hatten wir zwei Chancen, um auf 3:1 zu erhöhen. Stattdessen bekommen wird durch einen Standard den Ausgleich. Das ärgert mich. Wenn man oben angreifen will, dann hätte uns ein dreckiger Sieg mehr geholfen." So aber endete die phasenweise doch etwas ruppige Partie gerechterweise ohne Sieger.

Der SV 08 Kuppenheim setzte von Beginn an auf Tempo, war in seinen Aktionen beweglicher und ließ so die Gäste aus Linx erst einmal gar nicht ins Spiel kommen. Meist über Faruk Karadogan oder Sezer Ergün wurden die Kuppenheimer "Sprinter" Emanuele Giardini, Simon Götz und Lucas Grünbacher, der ein ständiger Unruheherd war, eingesetzt.

Grünbacher war es dann auch, der in der 28. Minute mit einem wahren Traumtor seine Farben verdient mit 1:0 in Führung brachte. "Vorarbeiter" war Armin Karamehmedovic, der Grünbacher 22 Meter vor dem Tor bediente. Gegen seinen wuchtigen Schuss aus halblinker Position ins lange Dreieck war der Ex-Kuppenheimer Torwart Norman Riedinger chancenlos.

In der Folge kam Linx dann etwas besser ins Spiel. Dennoch fiel der Ausgleich wie aus heiterem Himmel: Eine tolle Flanke von Benjamin Fuchs fand im frei stehenden Christian Seger seinen Abnehmer, der zum 1:1 (45.) einköpfte.

Nach der Pause wurde die Partie härter, wobei der Ex-Kuppenheimer Alex Merkle den gelb-roten Karton verdient gehabt hätte, und die Fehlerquote höher. Nach dem die Köpfe von Merkel und Karadogan (48.) zusammengeprallt waren, musste der Kuppenheimer ausgewechselt werden (57.) und Linx gewann nun immer mehr die Oberhand, weil der SV 08 nicht mehr viel tat. Wie aus dem Lehrbuch das 1:2 (64.): Pass auf rechts zu Jean-Gabriel Dussot, der spielte den Ball in den Strafraum, dort legte Fuchs für Dennis Kopf auf, der eiskalt verwandelte. Gegen eine nun wankende 08-Abwehr hatte Dussot noch zwei Chancen (67.), um auf 3:1 zu erhöhen, scheiterte aber letztendlich an Torwart Timo Ullrich.

Kuppenheim steckte aber nicht auf, und wurde noch belohnt: Einen Freistoß von Sven Büchel lenkte Florian Kleinschmidt per Kopf zum verdienten Endstand ins Netz (80.). Nur war Kuppenheim wieder am Drücker, doch ein weiteres Tor wollte nicht fallen.

SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Karamehmedovic, Kleinschmidt, Kolasinac (68. Stanic), Bauer - Giardini (76. Herbote), Karadogan (57. Büchel), Ergün, Götz - Westermann - Grünbacher.

SV Linx: Riedinger - Feist, Truisi, Marbach, Fuchs - Kopf, Merkel - Dussot (89. Bayer), Seger, Göser (77. Maisano) - Rubio.

Schiedsrichter: Leroy Gallus (Freiburg) - Zuschauer: 800 - Tore: 1:0 Grünacher (28.), 1:1 Seher (45.), 1:2 Kopf (64.), 2:2 Kleinschmidt (80.) - Gelbe Karten: Westermann - Fuchs, Merkel, Kopf, Dussot, Marbach - Beste Spieler: Grünbacher, Westermann - Seger, Kopf.