Helmlinger Junioren feiern Turniersieg Großer Erfolg für die Handball-B-Junioren des TuS Helmlingen: Beim internationalen Turnier des HBC Nantes, an dem acht Mannschaften aus fünf Nationen teilnahmen, war das TuS-Team nicht zu schlagen und sicherte sich durch einen 29:25-Finalerfolg gegen das Team des Gastgebers den Turniersieg. Glück brachte den Jungs aus Helmlingen dabei der deutsche Ex-Nationalspieler Dominik Klein (früher THW Kiel), der für das Endspiel die Patenschaft für den TuS übernommen hatte. Klein steht seit dieser Saison beim HBC Nantes, der sich für Champions League qualifiziert hat, unter Vertrag. Der Turnier-Auftakt verlief für die Südbadener wenig erfolgreich, denn gegen das schwedische Team aus Kristianstad setzt es eine knappe 15:16-Niederlage. Sollte diese erste Begegnung noch als vermeintlicher Gradmesser dienen, stellte sich der weitere Turnierverlauf anders da als erwartet. Denn während Kristianstad sich am Ende auf dem siebten Platz wiederfand, gelang es den Jungs von dem Trainerteam Detlef Ludwig, Günter Schmitt und Larissa Ludwig sich von Spiel zu Spiel zu steigern und zu den eigenen Stärken zu finden. Es folgten in den Gruppenspielen zwei deutliche Siege, gegen Gijon (Spanien) (19:12) und den HBC Nantes (23:17). Als Gruppensieger gingen die Helmlinger mit viel Selbstvertrauen und Siegeswillen in das Halbfinale gegen Aunis. Wieder brachte eine konzentrierte Abwehrarbeit und ein schnelles Angriffsspiel den TuS zu einem weiteren Erfolg (30:21). Unter den Augen der ersten Mannschaft von Nantes, der französischen Junioren-Nationalmannschaft, zahlreichen Zuschauern aus Nantes und auch acht Helmlinger Fans startete eine hoch motivierte TuS-Mannschaft ins Finale wiederum gegen den HBC Nantes. Dominik Klein richtete in der Final-Halbzeit einige Worte an das Helmlinger Team und bot sich als Pate an. Diese besondere sportliche Geste puschte die Jungs und das Trainerteam bis zum Endstand von 29:25. Den Pokal in der Hand und unter Goldregen feierten die Helmlinger den Sieg dieses unvergesslichen Turniers. Lasse Ludwig erhielt außerdem die Auszeichnung als bester Torwart des Turniers.(red)