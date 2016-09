Härtetest bestanden

In diesem Jahr wollte der Zweitligist nichts anbrennen lassen und trat mit seinem fast stärksten Team an, um nichts dem Zufall zu überlassen und sich für die Niederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren. Dennoch verkauften sich die Hanauerländer teuer und machten es den Gästen nicht gerade leicht, den Wettkampf zu gewinnen.

Auch wenn es am Boden und am Seitpferd noch einige Defizite gibt und diese Geräte klar zugunsten der Hegauer ausgingen, so sah man an den Ringen eine äußerst starke Vorstellung der Heimmannschaft, gerade im Hinblick auf die geforderten Kraftelemente, was etwas überraschend zu einer 22:20-Punktführung zur Halbzeit für die TG Hanauerland führte.

Das hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet. So konnte die verjüngte Ortenauriege um Mannschaftsbetreuer Stephan Reiß und Turntrainer Sven Urban die zweite Wettkampfhälfte etwas ausgeglichener gestalten, ganz zur Freude des Publikums. Auch wenn noch die ein oder andere Schwäche am Sprung, am Barren oder am Reck ans Tageslicht kam, so zog der Trainer eine positive Bilanz aus diesem Testwettkampf und weiß nun sehr genau, woran jeder einzelne Turner bis zum Saisonstart am 1. Oktober noch zu arbeiten hat.

Folgende Erkenntnisse sind den Fans aber jetzt schon klar vor Augen geführt worden: Die Nachwuchsturner haben ihre Nominierung mit Punktgewinnen am Boden und am Reck gerechtfertigt und die Mannschaft wird in dieser Saison sicher ein Wörtchen um die Vergabe der Aufstiegsplätze mitzureden haben.

Für die TG Hanauerland turnten: Dennis Betsche (TV Scherzheim), Mario Ostwald (TuS Marlen), Tim Hauser (TV Bodersweier), Gastturner Gaël Bartholomé und Pierre-Luis Shingleton (Gym SUC Strasbourg), Philipp Fritz, Stephan und Matthias Reiß (alle TV Scherzheim), Nicolas Heiland und Sven Urban (beide TV Rheinbischofsheim).

Als Kampfrichter waren Walter Müll und Fritz Zimpfer im Einsatz.(red)