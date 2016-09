Eine Disziplin, mehrere Sieger

Die XV. Paralympics in Rio de Janeiro finden von heute bis 18. September statt. 4350 Athleten aus 176 Ländern sind am Start, davon 155 aus Deutschland. Medaillen werden in 23 Sportarten und 528 Wettbewerben vergeben. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen zu den Paralympics - und die Antworten darauf. Wieviele Sportarten sind vertreten? In 23 Sportarten finden 528 Wettbewerbe statt. Erstmals dabei sind die Para-Kanuten und die Para-Triathleten. In vier Jahren in Tokio werden dann auch Badminton und Taekwondo ins Programm aufgenommen. Welche Besonderheiten bieten die Paralympics? Es gibt in gleichen Disziplinen verschiedene Sieger. Dies liegt an der Einstufung der Athleten, die nach dem Grad ihrer Behinderung klassifiziert werden. Insgesamt gibt es zehn Einstufungen. Über 100 m der Männer etwa hatte es bei den Spielen 2012 in London 15 Paralympicssieger gegeben. Wie funktioniert die Klassifizierung? In welche Klasse ein Sportler kommt, entscheiden professionell ausgebildete Klassifizierer - ein medizinischer und ein technischer. Begutachtet werden zum Beispiel Beweglichkeit, aber auch Sitzpositionen oder Prothesenlängen im Vergleich zu den Körperproportionen. Eine erste Einteilung erfolgt zu Beginn der Karriere, unterliegt aber immer wieder Kontrollen. Wieviele deutsche Sportler sind am Start? Das deutsche Team ist mit 155 Sportlern in Rio vertreten. Dies sind vier Athleten mehr als in London 2012. Ursprünglich hatte der DBS 148 Sportler nominiert. Durch den Komplett-Ausschluss Russlands waren aber noch Startplätze frei geworden. Insgesamt starten 4350 Athleten aus 176 Ländern. Wie sind die Erwartungen an das deutsche Team? Bei den Spielen in London 2012 hatte das deutsche Team in der Medaillenwertung mit 18 mal Gold, 26 mal Silber und 22 mal Bronze den achten Platz belegt. Eine besondere Vorgabe für Rio gibt es nicht, wie auch DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher verdeutlichte: "Wir schielen nicht nach Metall oder zählen das Blech. Es geht darum, dass jeder seine Leistung abruft. Ich weise aber niemanden ab, der ein Ding um den Hals hängen hat." Welche Probleme gibt es? Das Organisationskomitee hat mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen. Von einer Finanzierungslücke in Höhe von rund 60 Millionen Euro war im Vorfeld die Rede. Deshalb schränkte das OK das Transportsystem ein. Die Anzahl der Helfer, die ursprünglich mit 25000 angegeben war, wurde erheblich reduziert. Dazu kommt die angespannte politische Lage in Brasilien und die obligatorischen Probleme mit der Kriminalität. Wie gefährlich ist das Zika-Virus in Rio? Das Problem habe sich "ziemlich erledigt", sagte Karl Quade, Chef de Mission des deutschen Teams. Bei den Olympischen Spielen waren keine neuen Infektionen mit dem gefürchteten Virus aufgetreten. Welche Rolle spielt das Thema Doping? Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat mit dem Komplett-Ausschluss Russlands wegen Staatsdopings ein deutliches Zeichen gesetzt. Karl Quade, Chef de Mission des deutschen Teams, mag "die Hand in Sachen Doping nicht ins Feuer legen". Bei den deutschen Sportlern habe er aber "ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass ihnen bewusst ist, was sie damit anrichten würden." Es ist jedoch nicht das einzige Problem, mit dem Verbände und Athleten im Behindertensport seit Jahren zu kämpfen haben: Offenkundige Betrügereien bei der Klassifizierung spielen genauso eine große Rolle wie das so genannte Techno-Doping. Wieviele Tickets sind im Verkauf? 2,4 Millionen Tickets stehen zu Verfügung. Nach dem Ende der Olympischen Spiele hatte der Vorverkauf angezogen, doch Ende August waren erst rund eine halbe Million Eintrittskarten abgesetzt. Als Ziel waren ursprünglich 1,8 bis zwei Millionen anvisiert worden. Wie hoch sind die Prämien? Die deutsche Medaillengewinner erhalten zum zweiten Mal in der Geschichte der Paralympics nach Sotschi 2014 die gleichen Prämien wie ihre nichtbehinderten Kollegen. Für Gold bekommen die Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) 20000 Euro von der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Silber wird mit 15000 Euro belohnt und Bronze immer noch mit 10000 Euro. Ab Platz vier gibt es allerdings nichts. Was steht an Ausrüstung bereit? Ottobock, der offizielle Technische Service Partner der Paralympics, stellt 18 Tonnen Material bereit. Insgesamt 15000 Einzelteile, zum Beispiel 1100 Rollstuhlreifen oder 300 Prothesenfüße, stehen zur Verfügung. Reparaturen werden in einer 650 qm großen Werkstatt von einem 100-köpfigen Team aus 31 Ländern ausgeführt. Pro Tag werden 2000 Reparaturaufträge erwartet. (dpa/sid)