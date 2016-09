Undankbarer vierter Platz Die deutschen Meisterschaften in München waren für Janine Schäfer, Sabine Götz und Monika Reis von der Schützengilde Kuppenheim wieder eine tolle Herausforderung, bei der sie in unterschiedlichen Wettkämpfen an den Start gingen. Austragungsort ist alljährlich die olympische Schießanlage von 1972. Janine Schäfer musste als Erste in die anstrengenden Wettkämpfe, die Hitze war ein zusätzlicher Gegner. Für Schäfer stand die Disziplin KK - 3x20 auf dem Programm. Mit 547 geschossenen Ringen konnte Schäfer einen guten 69. Platz unter 107 Starterinnen erreichen. Die Siegerin hatte hier 578 Ringe und wurde deutsche Meisterin in der Juniorenklasse B weiblich. Der Start am nächsten Tag im KK liegend erfolgte bereits sehr früh. Mit 572 geschossenen Ringen konnte sich die Kuppenheimerin erneut im zweiten Drittel des 91 Schützinnen großen Starterfeldes platzieren. Die Siegerin in dieser Disziplin kam aus Niedersachsen und schoss sagenhafte 597 Ringe. Die Ergebnisse und die Platzierungen lagen innerhalb des Leistungsvermögens von Janine Schäfer gegen sehr starke Gegnerinnen. Monika Reis und Sabine Götz hatten ihre Wettkämpfe im Luftgewehr am Dienstag. Mit geschossenen 376 Ringen konnte Götz einen guten 43. Platz erreichen. Die deutsche Meisterin kam aus Bayern und gewann mit überragenden 395 Ringen in der Altersklasse weiblich. Mit den 376 geschossenen Ringen konnte sich Götz in der Mitte des 82 Schützinnen großen Starterfeldes platzieren. In der Seniorenklasse weiblich startete Monika Reis am gleichen Tag gegen Mittag in ihren Wettkampf. Eine Entscheidung über die Vergabe der ersten Plätze erfolgte erst im spannenden vierten Durchgang. Monika schoss 95 Ringe und erreichte mit 379 Gesamtringen den undankbaren vierten Platz, mit einem Ring Rückstand auf Rang drei. Der Sieg und der deutsche Meistertitel ging aber trotzdem nach Südbaden. Gewinnerin war Judith Billharz aus Buchholz mit 383 Ringen. Beim Höhepunkt des Sportjahres erreichten die drei Kuppenheimer Schützinnen wieder tolle Ergebnisse mit guten Platzierungen in sehr leistungsstarken Starterfeldern.(red) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben