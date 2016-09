Kleiner Mann ganz groß Hinter den großen Taschen auf dem Kofferkuli am Flughafen in Rio konnte Niko Kappel gerade so rauslächeln. Auf einer von ihnen stand sein Spitzname: Bonsai. Niko Kappel misst in der Tat nur 1,40 m. Aber bei ihm gilt zweifelsohne das Motto: Kleiner Mann ganz groß. Kappel ist Vize-Weltmeister im Kugelstoßen. Er sitzt im Gemeinderat. Und er ist erfolgreicher Bankkaufmann. Und das mit gerade einmal 21. An diesem Donnerstag (17.45 Ortszeit/22.45 MESZ) greift Kappel in Rio de Janeiro bei seiner ersten Paralympics-Teilnahme nach Gold. "Das Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille", sagt der Weltranglistenzweite: "Die Chancen sind da." Ein Glücksbringer seiner Freundin soll helfen. Welcher das ist, wollte Kappel nicht verraten. Doch auch ohne Talisman hat er immer alles sehr gut hinbekommen. Sein Kleinwuchs hinderte ihn nicht einmal daran, im Fußball Kopfballtore zu erzielen. "Einmal in der Jugend sogar von außerhalb des Strafraums", erzählt er und freut sich noch immer diebisch über die Reaktion des gegnerischen Trainers, der seine Spieler quer über das Spielfeld anbrüllte: "Wie kann der ein Kopfballtor erzielen?" Die zum Glück seltenen Vorbehalte seiner Mitmenschen amüsieren Kappel. Weil es für ihn schlicht und einfach normal ist, etwas kleiner zu sein als die anderen. "Ich habe keinerlei Nachteile", versichert er: "Wenn ich irgendwo nicht drankomme, hole ich mir eben einen Hocker. Ich kann genauso Sport machen wie andere auch. Und auch in meinem Job ist mir nie etwas Negatives aufgefallen. Die Leute sprechen mit mir wie mit anderen auch", erzählt er. Aber der "Sonnenschein von Welzheim", wie ihn die Stuttgarter Zeitung nennt, ist auch eine Frohnatur von entwaffnendem Charme. "Meine Kollegen sagen, wenn ich mal einen Tag nicht lache, stimmt was nicht", erzählt er. Die Fröhlichkeit sei ihm schon in die Wiege gelegt worden: "Das habe ich, so glaube ich, von meinen Eltern. Das ist für mich eine wichtige Einstellung, wenn man eine Einschränkung hat. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn ich größer wäre. Ich bin froh, so zu sein, wie ich bin." Und da ihn in seiner Region jeder kennt und mag, fragten ihn CDU-Gemeinderäte, ob er sich nicht zur Wahl stellen wolle. "Zunächst habe ich abgelehnt", sagt Kappel: "Aber dann habe ich darüber geschlafen und gedacht: Warum eigentlich nicht? Ich wurde tatsächlich gewählt, und jetzt ist es ganz interessant. Man lernt etwas fürs Leben." Eine politische Karriere strebt er aber "auf keinen Fall" an: "In meinem Wohnort vertrete ich das sehr gerne, aber darüber hinaus habe ich keine Ambitionen." (sid) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben