Fall Kaepernick ein Politikum Sogar Barack Obama hat sich in den Streit um die Protestaktion im American Football eingemischt. Kurz vor dem Start der NFL-Saison schlug sich der US-Präsident auf die Seite von Quarterback Colin Kaepernick, der Rassismus und Polizeigewalt angeprangert hatte. "Ihm liegen reale und legitime Fragen am Herzen, über die gesprochen werden muss", sagte Obama. Kaepernick saß oder kniete in den Vorbereitungsspielen der amerikanischen Profiliga während der Hymne und wandte sich nicht der US-Flagge zu. Viele Amerikaner empfanden dies als Affront. Und mitten im heißen Wahlkampf um die Präsidentschaft empfahl Kandidat Donald Trump dem Spieler der San Francisco 49ers: "Vielleicht sollte er sich ein Land suchen, das besser zu ihm passt." Mit Spannung wird daher erwartet, wie der Streit weitergeht. Der Quarterback hat vor dem ersten Saisonspiel der 49ers angekündigt, weiter zu protestieren. Am Montag empfängt San Francisco die Los Angeles Rams. Kaepernicks Protest ist vor dem NFL-Auftakt heute aber nicht das einzige strittige Thema. Für Schlagzeilen sorgt auch, dass Superstar Tom Brady von den New England Patriots eine Vier-Spiele-Sperre absitzen muss. Der Quarterback des Mitfavoriten Patriots ist wegen seiner Verwicklung in die sogenannte Deflategate-Affäre um zu wenig aufgepumpte Bälle aus dem Halbfinalspiel 2015 nach langem Hickhack gesperrt worden. Erst am 9. Oktober kann Brady gegen die Cleveland Browns wieder mitwirken. Solange soll ihn der junge Jimmy Garoppolo vertreten und verhindern, dass es ohne den Star einen Fehlstart gibt. Vor dem Auftaktspiel bei den Arizona Cardinals versuchte Trainer Bill Belichick jedoch nicht mehr auf die Brady-Frage einzugehen: "Wir sind nur auf Arizona fokussiert", betonte der New-England-Coach mehrmals. "Alle weiteren Sachen sind nicht Bestandteil der Vorbereitung." Deutsche Spieler bereiten sich unter Belichick derweil nicht auf das Spiel vor. Der langjährige Profi Sebastian Vollmer leidet an einer Hüftverletzung und muss mindestens in den ersten sechs Partien aussetzen. Abwehrspieler Markus Kuhn wurde kurz vor dem Saisonstart aus dem Kader gestrichen. Das gilt auch für Björn Werner, der von den Jacksonville Jaguars entlassen wurde. Die einzigen Deutschen, die zum NFL-Start eingesetzt werden dürften, sind Mark Nzeocha und Kasim Edebali. Nzeocha startet mit den Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Edebali und seine New Orleans Saints empfangen die Oakland Raiders. Receiver Moritz Böhringer ist zwar nicht im Kader der Minnesota Vikings, darf sich dort indes als Trainingsspieler beweisen und entwickeln. Titelverteidiger Denver Broncos gilt nach dem Karriere-Ende von Quarterback Peyton Manning nur als Außenseiter.(dpa)