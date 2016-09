Gegentorflut stoppen

Wer vor dem Saisonstart darauf getippt hätte, dass nach vier Landesliga-Spieltagen gleich zwei Aufsteiger unter den besten fünf Mannschaften zu finden sind, wäre wohl belächelt worden. Dies ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber durchaus ein Indiz für die Ausgeglichenheit der Liga in dieser Saison. Andererseits wäre auch kein Mensch nach der guten Vorbereitung auf die Idee gekommen, dass der SV Sinzheim mit nur einem Pünktchen die Rote Laterne inne hat.

"Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, denn es wird natürlich von Woche zu Woche schwerer. Wir müssen vor allem unsere Gegentorflut stoppen: Zwölf Gegentore in vier Spielen: Das darf nicht passieren", ist der junge SVS-Trainer Andreas Lamprecht ziemlich geschockt, "dass es so schlecht läuft". Noch befinden sich alle im frühen Saisonstadium, doch im Heimspiel gegen Altdorf, das auswärts nicht gerade den Ruf einer Übermannschaft hat, muss der Knoten nun platzen. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, egal wie", weiß auch Lamprecht um die Bedeutung. Die Routiniers Dreher und Kolodzick stehen wieder bereit.

Dass Phönix Durmersheim auch noch sieglos dasteht, war bei dem zuletzt ausgedünnten Kader eher zu erwarten. Im Derby gegen Rot-Weiß Elchesheim trifft man auf Leidensgenossen, denn auch die Schützlinge von Spielertrainer Florian Huber legten wie schon im Vorjahr einen ziemlichen Fehlstart ohne Dreier hin. "Schöner geht es ja nicht", hat Trainer Christian Hofmeier zumindest nicht den Humor verloren. "Einfach ist sicher anders in unserer Situation. Doch wir müssen versuchen, kompakt als Einheit aufzutreten und fleißig Meter machen", erwartet er den vollen Einsatz gegen den gewiss spielstärkeren Nachbarn. "Brutal enttäuscht" war auch Rot-Weiß-Spielertrainer Florian Huber, denn an die gute erste Halbzeit gegen Ottenau konnte danach nicht mehr angeknüpft werden, und in der Schlussphase wurde der erste Saisonsieg auch noch verspielt.

Gespannt sein darf man, ob die gute Frühform der beiden Aufsteiger SV Ottenau im Heimspiel gegen den ziemlich unberechenbaren SV Niederschopfheim und des Rastatter SC/DJK im eigenen Stadion gegen das Spitzenteam des SC Offenburg konserviert werden kann.

Erfreulich stabilisiert hat sich mittlerweile der VfB Bühl nach dem Frust-Abstieg und der durchwachsenen Vorbereitung. Der Punkt in Schutterwald ist gewiss als Fortschritt auf dem Weg der Weiterentwicklung zu werten. "Ich bin froh darüber, dass wir in der Verteidigung gut gestanden sind. Zum Schluss hin waren wir auch dem Sieg näher", freute sich Coach Jürgen Schnurr über die Steigerung seit dem ersten Spieltag. Im Heimspiel gegen Oberkirch will man nun in der Favoritenrolle nachlegen. Die Aufgabe schätzt Schnurr als "machbar" ein, auch wenn er weiß, dass der frühere Bühler Marco Kesch als Oberkircher Spielertrainer immer hochmotiviert ist, wenn es gegen seinen Ex-Klub geht. "Er hat sehr gut gespielt", überzeugte sich Schnurr kürzlich selbst von Keschs Fähigkeiten auf dem Platz. Stürmer Isuf Avdimetaj steht ihm nach dem Urlaub wieder zur Verfügung, wenn auch nicht über 90 Minuten.