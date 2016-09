Das Rehrudel nimmt es mit dem Platzhirsch auf

Die Spielplan-Strategen konnten es offenbar kaum erwarten: Zum Saisonauftakt in der Handball-Oberliga der Frauen empfängt die TS Ottersweier am Sonntag die SG Steinbach/Kappelwindeck zum Mittelbaden-Derby - die TSO als jahrelanger Platzhirsch gegen das forsche SG-Rehrudel, eine pickepackevolle Ottersweierer Halle, aufgeheizte Derbyatmosphäre. Studiert man aber die Fakten beider Teams, lautet das Motto in Sachen Ausgangslage und Saisonausblick nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen.

Beispiel Ottersweier: Mit Iris Kneer und Klaudia Gacser haben nicht nur zwei erfahrene Spielerinnen ihre Karriere beendet beziehungsweise sind in die Heimat Ungarn (Gacser) zurückgekehrt, die TSO verliert durch die beiden Abgänge auf einen Schlag die Hälfte der in der vergangenen Saison erzielten Tore. Doch das ist nicht alles: Auch Sandra Faller und Isabel Maier haben den Harzeimer ins Regal gestellt. So sehr die Verluste schmerzen, sind sie natürlich kein Grund für Heiderose Oser, die Flinte vorschnell ins Korn zu werfen: "Jetzt spielen wir erstmal, nach den ersten Partien gucken wir dann, wie das Fazit aussieht. Dann können wir immer noch sagen: ,Es wird eine schwere Runde'". Diese Gelassenheit hat sich die Trainerin in ihrem nun dritten Jahr bei der TSO hart erarbeitet.

Auch was die personellen Lücken angeht, will sich Oser nicht bange machen lassen. Das liegt am großen Engagement und am Spaß, mit der die verbleibenden Spielerinnen zu Werke gehen. Sie seien bereit, Verantwortung zu übernehmen "und den nächsten Schritt zu machen". Zwangsläufig wird sich das Spiel der TSO im Vergleich zu den Vorjahren verändern, vor allem in der Abwehr. Hier hat Oser in der Vorbereitung vornehmlich an einer 3-2-1-Deckung gebastelt, die nun auch verstärkt zum Einsatz kommen soll. Zum Auftakt im Derby wird die TSO aber eher mit der gewohnten 6-0-Deckung ihr Revier markieren. Denn gegen diese Defensivvariante - das hat Oser beim letzten Rundenspiel der SG gegen Sinzheim beobachtet - tut sich der Südbadenliga-Meister schwer. Ansonsten gilt gegen das schnelle Umschaltspiel der Rebländerinnen: "Wir dürfen uns nicht auskontern lassen und müssen im Angriff selbst präsent sein", fordert Oser, die erwartet, dass die SG nach einer fast beispiellosen Siegesserie im südbadischen Oberhaus mit breiter Brust die Aufgabe Oberliga angeht.

Übermäßig breit ist diese momentan aber nicht wirklich. Denn bei der SG ist nach der Aufstiegseuphorie ein wenig Ernüchterung eingekehrt. Und wie bei der TSO ist die Verstimmung personeller Natur: Zum einen musste sich Carla Schmitt studienbedingt verändern und geht vorerst für ihren Heimatverein TV Kandel auf Torejagd. Obendrein hat sich Larissa Melcher zum zweiten Mal die Schulter ausgekugelt und läuft damit Gefahr, ihre Karriere beenden zu müssen. Auch Verena Keller braucht nach ihrem Kreuzbandriss noch etwas Zeit. Doch damit nicht genug: Die Neuverpflichtung Celine Baier, eines der Toptalente in der Region, zieht es beruflich nach Rheinland-Pfalz, weshalb die 19-Jährige nur sporadisch einsetzbar sein dürfte. Gleiches gilt im Übrigen für Nathalie Droll, Fiona Friedrich, Franzi Manz und Nina Velten, die allesamt studien- oder berufsbedingt nur teilweise vor Ort sein können. "Aber Jammern gilt nicht", sagt Arnold Manz, der nach dem Aufstieg das Amt des sportlichen Leiters bekleidet. Nur gut, dass die SG über ein umfangreiches Reservoir an Talenten verfügt. "Das ist unsere Rückversicherung." Ein Teil dieser vielversprechenden Police sind zweifelsohne Fitore Aliu, Zoe Ludwig und Kathrin Gerspach, die aus der eigenen Jugend zum Kader stoßen.

Als "Versicherungsfachmann" präsentiert sich bisher Kevin Bauer vom TSV Freudenstadt, den Manz als Nachfolger auf der Trainerposition verpflichten konnte und mit dem er persönlich sehr gut auskommt. Wichtiger noch: Auch den Mädels gefällt die fachliche Kompetenz und die lockere Art des neuen Mannes an der Seitenlinie, so Manz: "Kevin sorgt für neue Impulse."

Trotz der ungünstigen personellen Voraussetzungen lässt man sich in Sachen Saisonziel im Rebland nicht irritieren: "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Klasse halten", sagt Manz, schließlich wolle man sich in der Oberliga "langfristig festsetzen" - ganz so, wie das der Auftaktgegner gemacht hat. Man kenne sich sehr lange und sehr gut, persönlich und natürlich auch von einer Reihe von Testspielen, sagt Manz mit Blick auf die TSO und deren Trainerin. Auch angesichts dieser Erfahrung erwartet der sportliche Leiter ein "offenes Spiel", das für beide Mannschaften zur Standortbestimmung taugt. Was seine Farben anbelangt, ist Manz "relativ zuversichtlich, dass wir in Ottersweier bestehen werden".