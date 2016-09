Zu viel Respekt ist ungut

Aus Niederlagen kann man mehr lernen, als wenn man mit Siegen durch die Saison marschiert. So empfindet auch Mörschs Trainer Dietmar Blicker die neuen Eindrücke in der Umgebung Verbandsliga durchaus als "interessant. Nicht nur die Spieler, auch ich als Trainer bin da mehr gefordert".

Und in einem ersten Zwischenfazit nach sechs absolvierten Partien und einem bislang respektablen 14. Platz in der gleich 19 Mannschaften umfassenden Liga stellt er fest: "Ich bin nicht unfroh. Aber wir haben zu viel Respekt vor den Großen. Wir schauen denen ein bisschen zu viel zu." Exemplarisch vorgeführt am vergangenen Samstag bei der 1:6-Klatsche beim Tabellenführer Freiburger FC, bei dem sich Marco Senftleber als Papa Gnadenlos outete und allein vier Nadelstiche inklusive eines lupenreinen Hattricks setzte. Ein Marco Senftleber ist den Mörschern in der Landesliga in der Vorsaison nicht einmal vorgesetzt worden, doch in der restlichen Mammutsaison warten noch etliche Senftlebers auf Dietmar Blickers Schützlinge. "Die Spielerqualität ist enorm in dieser Liga, da gibt es kaum Schwachstellen. Bis auf Villingen und den FFC haben wir aber immer gut mitgehalten, zumal es das Anfangsprogramm für uns auch in sich hat."

Es geht für seine Jungs Schlag auf Schlag. So folgt auf das Ausnahme-Traditionsteam FFC nun der Hammer-Mitaufsteiger FC Denzlingen, der als Zweiter prima durchstartete. "Ich sehe die schweren Spiele aber auch positiv, so gewöhnen wir uns auch schneller an das Tempo." Obwohl beide Teams den gleichen Weg nach oben gegangen sind, sieht Blicker beim Heimgegner am Sonntag doch "eine andere Qualität als bei uns, die sind technisch sehr visiert. Doch wir haben ein Jahr hart dafür gearbeitet, um uns solchen Herausforderungen zu stellen."

Da für den Trainer die meisten Gegner weitgehend unbekannt sind, was Taktik, Stärken und Schwächen betrifft, ist es umso wichtiger, auf gute Informationsquellen zurückgreifen zu können. Als umgänglicher Zeitgenosse kommt Blicker mit fast allen Kollegen gut klar, ganz besonders mit seinem früheren Studienkollegen Alexander Hassenstein, der wertvolle Tipps liefern kann. Nur nächste Woche nicht, dann trifft Mörsch auf den Kehler FV. Doch Priorität hat nun erst mal der Tabellenzweite Denzlingen. Unglücklicherweise werden Blicker aus dem 21-Mann-Kader Tobias Gauder (Muskelfaserriss) und Yannic Hess (Praktikum beim DFB) die nächsten vier, fünf Wochen fehlen.