Max Stenzer fürs Weltfinale qualifiziert Auf der Anlage des Tennisclubs Grötzingen fand das diesjährige Deutschland-Masters der weltweiten Turnierserie "Champions Bowl" statt. Über Qualifikationsturniere in ganz Deutschland mussten sich die Spieler für das Masters, das in den Altersklassen U9 bis U16 ausgetragen wird, qualifizieren. Mit dabei auch Max Stenzer (TC Greffern) in der Altersklasse U10. In Gruppenspielen wurden die Akteure für das Hauptfeld ermittelt. Rene '-Gabriel Jung vom VFL Bad Kreuznach und Patrick Knödl vom TC Aalen hießen seine Gegner. Sehr souverän und ohne Satzverlust gewann Stenzer, der für den TC Grün-Weiß Baden-Baden in der U-12-Mannschaft spielt, beide Spiele. An Position zwei gesetzt, startete er im Hauptfeld gegen Tom Geiger vom TC Ludwigsburg. Mit einem ungefährdeten 4:0, 4:0 erreichte er das Halbfinale und traf dort auf Andre ' Nemeth vom TC Ditzingen. Auch dieser konnte dem druckvollen Spiel Stenzers nichts entgegensetzen und hatte mit 4:1, 4:0 das Nachsehen. Jasper Camehn (SV GW Waggum), der ebenfalls alle Spiele ohne Satzverlust gewonnen hatte, wartete im Finale. Begleitet von seinem Trainer Axel Bernhard, spielte Stenzer auch hier konsequent sein modernes Tennis. Lediglich im ersten Satz konnte sich sein Gegner mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln noch wehren, aber letztlich den Satzverlust nicht verhindern. Im zweiten Satz war dann kaum noch Gegenwehr zu spüren und Stenzer gewann hochverdient mit 5:4 und 4:2 das "Champions Bowl Deutschland Masters" und somit wird Ende Oktober beim Weltfinale in Murcia aufschlagen. (red)