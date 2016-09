Auftakt zur heißen Phase

Den Auftakt machen heute ab 17 Uhr der MSC Jarmen gegen den MSC Ubstadt-Weiher. Die Aufgabe gegen den Titelverteidiger wird für die Hausherren alles andere als einfach. "Da Ubstadt-Weiher der Topfavorit auf den erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft ist, ist die Favoritenrolle eindeutig. Wir sind dagegen der Underdog und wollen insbesondere im Hinspiel zu Hause uns so teuer wie möglich verkaufen", unterstreicht Jarmens Sportleiter Roger Nast.

Um 19 Uhr steigt die Partie zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSF Tornado Kierspe. Die Fans können sich im Erwin-Schöffel-Stadion sicherlich auf eine spannende Begegnung freuen. Taifun verspielte am letzten Rundenspieltag den Staffelsieg durch eine knappe 6:7-Niederlage beim MSC Puma Kuppenheim und muss nun gegen den Nordzweiten ran. Trotzdem ist der Rekordmeister gegen Kierspe Favorit. "Nach dem Pokalfinale wollten wir Ubstadt-Weiher umgehen und bekommen nun unseren Wunschgegner - sofern man es denn so nennen kann", meint Tornado-Sprecher Sebastian Schmiedel. "Mörsch ist eine harte Nuss und erfordet höchste Achtsamkeit und Einsatz."

Morgen empfängt der MSC Comet Durmersheim mit dem 1. MSC Seelze den Staffelsieger der Nordliga. Souverän ohne Punktverlust holten sich die Seelzer den Titel im Norden und wollen nun auch in den Playoffs weiter kommen als im Vorjahr. Damals scheiterten die Seelzer am MSC Comet. Dieses Kunststück will der Altmeister auch in diesem Jahr wiederholen. In der Liga zeigte Durmersheim starke Leistungen und trotzte unter anderem Ubstadt-Weiher und dem MSC Puma. Ab 15 Uhr will der Comet darum auch dem 1. MSC das Leben schwermachen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen.

Der MSC Puma Kuppenheim sicherte sich mit einer starken Aufholjagd im letzten Saisonspiel gegen Taifun Mörsch den ersten Platz in der Südliga. In den Playoffs ist das Ziel klar: Man will das Endspiel im heimischen Stadion an der Eichetstraße erreichen. Erste Hürde ist der MSC Pattensen. Der Nordvierte empfängt am kommenden Sonntag um 15 Uhr den großen Favoriten aus Baden. Dabei ist der Nordligist der klare Außenseiter. Trotzdem will man sich gegen Kuppenheim so teuer wie möglich verkaufen.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung im deutschen Motoball: Für die Teams, die die Playoffs nicht erreicht haben, wurde der B-Pokal eingeführt. Auch hier wird es am Ende einen Sieger geben. Am Wochenende stehen die Viertelfinalhinspiele an. Dabei trifft der MBV Budel auf den MSC Kobra Malchin, Der 1. MBC 70/90 Halle bekommt es mit dem MSC Philippsburg zu tun und der MSC Malsch muss zum MBC Kierspe reisen. (tm)