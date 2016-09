Serie des RSC/DJK gerissen

(red) - In der Fußball-Landesliga kam der Rastatter SC/DJK mit 3:1 in Oberkirch zum ersten Saisonsieg. Mitaufsteiger SV Ottenau spielte 1:1 in Elchesheim (Foto: toto). Wie die Rot-Weißen sind auch Durmersheim (1:1 in Hausach) und Sinzheim (2:6 in Niederschopfheim) sieglos. » - Mehr

(red) - Die Disqualifikation von Donnerschlag in der Goldenen Peitsche von Platz eins auf Rang vier wird die Öffentlichkeit weiter beschäftigen. Besitzer Manfred Hellwig hat den Weg vor das Renngericht angekündigt. In Köln wartet man auf den Protest (Foto: Tuchel). » - Mehr

Karlsruhe