Chancenlos in der Alten Försterei

Der Sportdirektor sprach von einer "schmerzhaften Niederlage". Dass diese auch "in dieser Höhe verdient" war, stellte er erst gar nicht in Abrede. Gleich "in allen Belangen überlegen" hatte Jens Todt den 1. FC Union Berlin im Spiel gegen seinen Karlsruher SC gesehen. In Zahlen schlug sich dies auf fast schon brutale Weise nieder: Mit 4:0 gewannen die "Eisernen" den Vergleich am Samstag.

Die Badener, die erst einmal, bei ihrem allerersten Besuch in der Alten Försterei im Jahr 2002, alle drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte (3:1), erhöhten damit die Serie ihrer "Leerfahrten" in den Berliner Stadtteil Köpenick auf fünf. So schmerzhaft wie diesmal freilich war keine der vorherigen.

Einerseits sei die Mehrzahl seiner Spieler, die er in einer 4-4-2-Grundordnung aufgestellt hatte, nicht in der Lage gewesen, ihre Leistung abzurufen, erklärte KSC-Trainer Tomas Oral den blamablen Auftritt. Andererseits, so fügte er an, habe der Gegner aber auch "einen richtig guten Tag erwischt". So oder so: Der zuvor ebenfalls noch sieglose FC Union ließ vom Anpfiff weg überhaupt keine Zweifel aufkommen, dass er den ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren wollte und griff die sich gerade in Ballbesitz befindlichen KSC-Spieler sofort und egal wo auf dem Platz an. Damit lösten die Schützlinge von Trainer Jens Keller bei ihren Gästen Unsicherheiten aus und provozierten Fehler. "Wir haben von der ersten Minute an Vieles sehr gut gemacht", lobte Keller seine Mannschaft hernach. Ihr Auftritt sei zwar noch nicht perfekt gewesen, "aber schon nahe an dem, was wir spielen wollen".

Genau umgekehrt - also ziemlich weit entfernt davon, wie sich Oral das Spiel seiner Mannschaft vorstellt - agierte der KSC. "Wir haben Dinge vermissen lassen, die wir normalerweise immer einbringen: Ordnung, Kompaktheit, Wille und Herz", räumte Kapitän Enrico Valentini am Morgen nach der Schmach ein. Die prompte Folge dessen: Schon in der ersten Halbzeit war der KSC mit nur zwei Gegentoren noch gut bedient. Damir Kreilach mit einem von Bjarne Thoelke abgefälschten Schuss, der als Bogenlampe über den machtlosen René Vollath hinweg ins Karlsruher Tor flog (22.), und Collin Quaner (44.) verliehen dem spürbaren Siegeswillen der Gastgeber schon vor der Pause zählbaren Ausdruck. Darüber hinaus ließ der FC Union durch Quaner (10.), Kreilach (21.) und Steven Skrzybski (24.) weitere hochkarätige Chancen ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel nahm Union das Heft sofort wieder in der Hand, was sich in der 60. Minute erneut auszahlte: KSC-Keeper Vollath hatte Quaner gefoult, der zuvor allerdings im Abseits gestanden hatte, Skrzybski versenkte den fälligen Strafstoß sicher. Endgültig zum "man oft the match" wurde Quaner dann in der 76. Minute, als er einen Eckball volley aus 14 Metern zum 4:0 ins Netz hämmerte. "Warum steht der so frei?", dürfte sich nicht nur Jens Todt in diesem Moment gefragt haben.

Der KSC war im Gegensatz dazu nur bei zwei Freistößen von Moritz Stoppelkamp gefährlich (12., 44.). Kurz vor Schluss rutschte dann der in der 59. Minute eingewechselte Last-Minute-Neuzugang Charalampos Mavrias noch an einer Hereingabe von Ylli Sallahi vorbei. "Wir alle sind enttäuscht von der Leistung, die wir abgeliefert haben", sagte Jens Todt nach dem Spiel noch vor Ort: "Das war ein schwarzer Tag für uns.

1. FC Union Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Fürstner - Kroos (73. Zejnullahu), Kreilach - Skrzybski, Quaner (79. Hosiner), Nikci (64. Redondo).

Karlsruher SC: Vollath - Valentini, Thoelke, Figueras, Sallahi - Rolim, Prömel, Kinsombi (59. Mavrias), Stoppelkamp (80. Barry) - Diamantakos, Hoffer (64. Kom).

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn) - Zuschauer: 19356 - Tore: 1:0 Kreilach (22.), 2:0 Quaner (44.), 3:0 Skrzybski (60., Foulelfmeter), 4:0 Quaner (76.) - Gelbe Karten: Leistner - Kinsombi, Sallahi, Vollath - Beste Spieler: Quaner, Kreilach - Fehlanzeige.