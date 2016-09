Fünf strukturlose Minuten Von Matthias Buschert Saisonauftakt und TV Sandweier, das will in der Oberliga nicht zusammenpassen. Auch im sechsten Anlauf ging der TVS in seinem ersten Spiel leer aus. Allerdings: Die Leistung gegen die SG H2Ku Herrenberg passte über weite Strecken, um den Lohn brachten sich die Hausherren gegen den starken Drittligaabsteiger durch fünf strukturlose Minuten sowie eine unterirdische Wurfausbeute in der Schlussphase. "Und täglich grüßt das Murmeltier", konstatierte der Mannschaftsverantwortliche Simon Riedinger, kurz nachdem der ehemalige Zweitligist mit 32:28 beide Zähler entführt hatte. Da half auch das Daumendrücken von David Fritz nichts, der seinen Auslandsaufenthalt in China beendet hat und zur zweiten Halbserie seine Rückkehr in die Mannschaft anpeilt. Indes: Die Hand am Punktepaar hatten seine Kollegen: "Da wäre mehr drin gewesen", bilanzierte auch Riedinger angesichts eines zwischenzeitlichen Vier-Tore-Vorsprungs. Auf Augenhöhe begegnete der TVS, bei dem im Tor Zugang Dominic Horn startete, den favorisierten Gästen von Beginn an. Der Rückraum lief gleich warm und nutzte die Räume, die der neue Kreisläufer Nikolaj Unser verschaffte. Ob Johannes Heiß per Unterarm, Jonas Schuster oder Simon Bornhäußer, die den Hammer auspackten, Wurfgewalt und weniger das spielerische Element war gefragt. Nachdem Thilo Hafner (18.) dann für Horn übernahm und einige Bälle abwehrte, konnte Johannes Henke die erste Führung besorgen (13:12). Nach Wiederanpfiff (16:15) schlug das Pendel zunächst Richtung Sandweier aus: Kompakt in der Abwehr - ein bärenstarker Block von Sebastian Wichmann -, gedankenschnell, etwa beim "Steal" von Simon Bornhäuser, den Christian Fritz ins leere Tor beförderte, und agil im Angriff: Als der wendige Franz Henke sich wie ein Aal durch zwei Gegenspieler schlängelte und auf 21:17 (37.) erhöhte, schien die schwarze Serie gekappt. Doch die äußerst variablen Gäste hatten noch was im Köcher. Sie stellten die Abwehr auf eine defensivere Variante um - und bereiteten damit den Einheimischen Probleme. Überhastete Aktionen, unstrukturierte Angriffe und ein unglücklicher Kurzauftritt von Markus Koch (Stürmerfoul und Zwei-Minuten-Strafe), der wie alle Debütanten im TVS-Dress keine Akzente setzen konnte (Riedinger: "Bis Neue integriert sind, das braucht immer Zeit"), und der Vorsprung war dahin (22:22). Die Mannschaft von Ralf Ludwig fing sich gerade noch rechtzeitig, gegen Ende wurde dafür offenbar, dass der "Sandwierer Sandhas" an diesem Abend alles andere als ein Glücksbringer sein wird. Denn das Maskottchen, das am Samstag seine Premiere feierte, musste mit ansehen, wie Christian Fritz von der Sieben-Meter-Linie die Chance zum Ausgleich vergab, im Gegenzug Christian Rau dafür mit Hilfe beider Innenpfosten auf 28:30 (57.) erhöhte. Fortan verratzte der TVS fünf Freie in Serie, darunter ein weiterer Siebenmeter. Ludwig wollte nicht lange hadern: Er bescheinigte seiner Mannschaft "ein gutes Spiel für ein erstes Saisonspiel". In Schwäbisch Gmünd wolle man versuchen, sich die Zähler zurückzuholen. "Wir sind weiter als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt." TV Sandweier: Horn, Hafner - Bornhäußer 8, Fritz 8/3, Schuster 5, Heiß 4, F. Henke 2, J. Henke 1, Wichmann, Winter, Grimm, Mitzel, Unser, Koch. Herrenberg: Barthold, Gerstlauer, Seeger, Marques, Rau 9, Fischer 7/4, Maas 6, Marquardt, Rose je 3, Bahmann, Fuß, Schneck, Zürn je 1. Schiedsrichter: Papke/Flaig (St. Georgen) - Zeitstrafen: 4/5. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

SV 08 will gute Bilanz ausbauen Kuppenheim (red) - Mit dieser Bilanz kann der neue Kuppenheimer Trainer Viktor Göhring sicher zufrieden sein: Nach vier Punktspielen ist sein SV 08 (Foto: toto) weiter ungeschlagen. Nun geht es im fünften Verbandsliga-Spiel gegen den Kehl-Bezwinger FC Auggen. » Weitersagen (red) - Mit dieser Bilanz kann der neue Kuppenheimer Trainer Viktor Göhring sicher zufrieden sein: Nach vier Punktspielen ist sein SV 08 (Foto: toto) weiter ungeschlagen. Nun geht es im fünften Verbandsliga-Spiel gegen den Kehl-Bezwinger FC Auggen. » - Mehr