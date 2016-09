Sieg aus Händen gegeben

Der starke Mitaufsteiger FC Denzlingen war gestern Nachmittag beim 1. SV Mörsch zu Gast - und die Gäste zeigten von Anfang an, warum sie kein gewöhnlicher Aufsteiger sind. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3, vor allem die Schlussphase hatte es in sich.

Früh, nämlich nach bereits elf Minuten, gingen die Gäste nach einer Ecke von Spielgestalter Rino Saggiomo in Führung. Frank Lengner verlängerte den Ball unhaltbar für Mörschs Keeper Dominik Maier ins lange Eck (11.).

Doch die Hausherren hielten gut dagegen. Dominic Riedel hatte die erste gute Gelegenheit für Mörsch, nur knapp strich sein Distanzschuss rechts am Tor vorbei. Kurz darauf hätte allerdings beinahe schon wieder Saggiomo auf 2:0 für die Gäste erhöhen können, seinen präzise getretenen Freistoß parierte SVM-Keeper Maier allerdings stark. Schon kurz darauf war es erneut Riedel, der die Chance zum Ausgleich hatte. Dieses Mal war es der Denzlinger Keeper Niklas Schindler, der bei dem Distanzschuss auf dem Posten war. SVM-Mittelfeldmotor und Kapitän Maximilian Schmitt versuchte zwar immer wieder, das Mörscher Spiel aufzubauen, doch die Gäste machten geschickt die Räume zu.

Nach der Pause hatte dann Franz Rudhart die erste gute Gelegenheit für den 1. SVM auf dem Fuß. Sein Schuss aus guter Position rutschte ihm allerdings leicht über den Spann. Besser machte es kurz darauf Fabio Celentano. Nach einem herrlichen Gassenpass von Rudhart behielt der Flügelspieler frei vor dem Tor die Nerven und schob zum Ausgleich ein (47.).

Die Hausherren zeigten sich in der zweiten Hälfte deutlich aktiver. Die Zweikämpfe wurden nun resoluter geführt, das Spiel nach vorne merklich forciert. Und die Bemühungen zahlten sich aus. Klemm steckte herrlich für den in Position gelaufenen Riedel durch - und dieses Mal machte der Stürmer alles richtig und vollendete den Angriff zur 2:1-Führung (55.). Nur eine Minute später hätte Riedel diese fast ausgebaut, aber nach einer Flanke scheiterte er am Pfosten.

Es spielte jetzt fast ausschließlich Mörsch. Auch Dennis Klemm scheiterte in der Folge am Aluminium. Sein herrlicher Schlenzer vom Strafraumeck klatschte an die Latte. Die Führung war längst mehr als verdient. Von den hochgelobten Gästen war nicht mehr viel zu sehen - und doch kamen sie aus dem Nichts zum 2:2-Ausgleich. Ein eigentlich eher harmloser Schuss von Lengner glitt Maier durch die Hände ins Tor (86.).

Doch Mörsch zeigte Moral und ging umgehend wieder in Führung. Nach einer Flanke von Klemm schraubte sich der eingewechselte Hans Kyei in die Höhe und köpfte gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 3:2 ein (90.). Den Sieg freilich bedeutet das nicht. Mit der letzten Aktion des Spiels gab Schiedsrichterin Samira Bologna in einer undurchsichtigen Situation Handelfmeter für die Gäste, den Saggiomo zum 3:3-Ausgleich verwandelte (93.) Dietmar Blicker war trotz des etwas unglücklichen Endes begeistert von dem, was sein Team in der zweiten Hälfte auf den Platz gebracht hatte, brachte, auch wenn er mit dem Ertrag natürlich unzufrieden war.

1. SV Mörsch: Maier - Lehel (72. Kerling), Baumann, Kramer, Kantz (85. Schuler) - Klemm, Rudhart, Schmitt, Celentano - Leiss (59. Kyei), Riedel (83. Burg).

FC Denzlingen: Schindler - Steigert, Margenfeld, Schweiger, Zehnle - Bayram (58. Dirani), Lengner, Stuckart (75. Dichtel), Aldemir (66. Wehrle) - Saggiomo, Bierer.

Schiedsrichterin: Samira Bologna (Angelbachtal) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Lengner (11.), 1:1 Celentano (47.), 2:1 Riedel (55.), 2:2 Lengner (86.), 3:2 Kyei (90.), 3:3 Saggiomo (90+3, HE) - Gelbe Karten: Leiss, Riedel, Lehel/Zehnle, Bierer.