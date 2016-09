Zwei mickrige KSC-Treffer in 450 Spielminuten

Fünf Pflichtspiele hat der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC in der neuen Saison nun hinter sich. Dreimal haben die Wildparkprofis unentschieden gespielt, zweimal verloren. Einmal davon in der ersten Runde des DFB-Pokals - und am vergangenen Samstag 0:4 bei Union Berlin. Die bisherige Sieglosigkeit der Blau-Weißen ist - nicht nur, aber großenteils - auf ihre offensive Harmlosigkeit zurückzuführen. Zwei Treffer in 450 Spielminuten, nur einer davon in der Liga - das ist einfach zu wenig.

Beide Treffer gingen auf das Konto von Dimitris Diamantakos. Gefahr für den gegnerischen Kasten geht ansonsten eigentlich von keinem KSC-Spieler aus - auch nicht von Neuzugang Moritz Stoppelkamp. Und wie sich diesbezüglich die Verpflichtung von Florian Kamberi auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der schweizerischen U-21-Nationalspieler ist ein klassischer Mittelstürmer, der von links und rechts "gefüttert" werden muss. Aber auch das Karlsruher Flügelspiel lahmt. Zu allem Überfluss offenbarte der zuvor recht abwehrstarke KSC in Berlin überraschenderweise auch defensiv derartige Schwächen, dass Trainer Tomas Orals Schützlinge mit vier Gegentreffern noch gut bedient waren.

Jens Todt spürt natürlich die im Umfeld aufkommende Unruhe, ist aber um Deeskalation bemüht. "Nach vier Punktspielen rufe ich doch nicht schon den Notstand aus." Der bisherige Saisonverlauf ist für den Sportdirektor "die Summe verschiedener Ursachen". Zum Beispiel führt Todt den personellen Umbruch an, der "viel größer war, als in den Jahren zuvor." Nicht nur innerhalb der Mannschaft - auch im Trainerstab. "Das muss sich alles erst finden." Außerdem "sind einige Spieler noch nicht bei hundert Prozent - können sie auch gar nicht sein." Franck Kom etwa, der vom tunesischen Meister ES Sahel in den Wildpark kam. Oder Jordi Figueras, dem fast die gesamte Saisonvorbereitung fehlt. In der Akklimatisierung befinden sich natürlich auch noch die Last-Minute-Transfers Charalampos Mavrias und Kamberi.

"Wir haben eine gute, zukunftsfähige Mannschaft", ist Todt überzeugt. "Und die Trainingsarbeit ist hervorragend", nimmt der Sportdirektor Druck vom Cheftrainer. Der haderte nach der 0:4-Klatsche in Berlin auch mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Arne Aarnink: "Nach dem Foul an Jimmy Hoffer muss er Elfmeter für uns pfeifen." Da stand es im Stadion an der Alten Försterei noch 0:0. "Und wenn er den nicht gibt, dann muss er in der zweiten Halbzeit das Foul vom Torhüter an Diamantakos mit einem Strafstoß ahnden." Da führten die Hausherren zwar schon 2:0, aber der KSC hätte den Anschluss herstellen können.

Hätte, wenn und aber - und knapp daneben, wie Moritz Stoppelkamp mit seinen Freistößen (12., 44.), ist auch vorbei. "Wir dürfen uns nicht zu sehr runterziehen und anfangen, alles kaputtzureden", mahnt Oral. Außerdem dürften sich das Trainerteam und die Mannschaft nicht von der von außen eventuell aufkommenden Unruhe anstecken lassen. "Niemand von uns ist glücklich. Wir befinden uns in einem Prozess, dessen Verlauf wir uns so nicht gewünscht haben." Der aber am Sonntag, im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (13.30 Uhr) - zumindest vom Ergebnis her - eine andere Richtung nehmen muss. (fal)