Gaggenauer Panthers beißen kräftig zu Erster Tabellenführer in der Handball-Bezirksklasse sind die Panthers Gaggenau. Die Murgtäler triumphierten bei der Reserve des TuS Helmlingen überraschend deutlich mit 25:16. Sie setzten sich damit nicht nur an die Spitze des in dieser Saison wieder zwölfköpfigen Felds, sondern sorgten auch gleich für ein erstes Ausrufezeichen. Am Auftaktwochenende standen vier Partien auf dem Programm. TuS Helmlingen II - Panthers Gaggenau 16:25. Der erste Auftritt missriet der TuS-Reserve völlig. Die Panthers hatten entsprechend leichtes Spiel. Den 0:5-Fehlstart (8.) konnten die Hausherren noch ausmerzen (4:5/14.), doch danach zogen die Murgtäler abermals davon - über 5:10 (21.) zur 9:15-Halbzeitführung. Auch im zweiten Durchgang keine Besserung bei den Gastgebern: Ihr Spiel blieb fehlerbehaftet, die Leistung enttäuschend. Beim Stand von 9:18 (34.) war die Partie bereits entschieden. Tore für Helmlingen: F. Fritz 6/4, Rexer 4/1, Walther 2, Karch, Gärtner, Ratey, N. Graf je 1 - für Gaggenau: Koinzer 6/3, Kraft 4, Höwing 3, Deck 3/2, Lang, Spallek je 2, Wagner, Isufi, Kuppinger, Martin je 1. HSG Hardt II - Muggensturm/K II 27:33. Die MuKu-Reserve spielte 60 Minuten konzentriert ihren Stiefel herunter und konnte sich so immer zum Ende einer Halbzeit absetzen. Im ersten Durchgang gelang es der HSG, nochmals zu verkürzen (Halbzeit 14:15). Im zweiten Abschnitt fehlte hierfür die Kraft, weshalb die Gäste ihren Vorsprung (16:19/36. und 22:24/48.) in der Schlussphase ungefährdet ausbauen konnten. Tore für Hardt: Bertsch 7/4, Rau 4/3, Semt, Gärtner je 3, Wiesner, Krebs, Schilling je 2, Berndt 2/1, Hofmann, Dosenbach je 1 - für Muggensturm: Stahlberger 8, Haller 7/4, Hofacker 6, M. Freyer 4, Wagner 3, Dey, Herrmann je 2, Lehmann 1. BSV Sinzheim II - Memprechtshofen 31:27. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen (15:14). Nach Wiederbeginn hatte der BSV zehn bessere Minuten, in denen er auf vier Tore enteilen konnte (26:22/48.) - einen Vorsprung, den sich die Gastgeber nicht mehr nehmen ließen, auch wenn Urban, Geibel sowie Trinkaus immer wieder für Gefahr sorgten. Dem hatte der BSV vor allem Debütant Marcel Walter, Torhüter Matthias Messmer und Florian Rumpf, der elf seiner zwölf Siebenmeter im Gehäuse unterbrachte, entgegenzusetzen. Eine starke Teamleistung und die breitere Bank machten den Unterschied. Tore für Sinzheim: Rumpf 13/11, B. Huck 6, A. Huck 4, Richter, Walter, Schmitz, Krumbacher je 2 - für Memprechtshofen: Urban, Trinkaus je 6, Geibel 5, Weger 4/3, Lacker 3, Schneider 2, Lang 1. TS Ottersweier II - ASV Ottenhöfen II 23:23. Ein nervöser Beginn und viele Fehler auf beiden Seiten kennzeichneten zunächst die Partie. Dann steigerte sich zuerst der ASV (6:11/20.), später fanden auch die Einheimischen ins Spiel (Halbzeitstand 12:15). Aus der Kabine kam die TSO hochmotiviert, nach 43 Minuten war der Ausgleich (17:17) hergestellt. Die Gäste ließen sich aber nicht beeindrucken und gingen wieder in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende (20:23) sah Ottenhöfen schon wie der sichere Sieger aus. Doch der Aufsteiger ließ fortan keinen Gegentreffer mehr zu und kam quasi in letzter Sekunde nach einer Parade von Philipp Schmieder im folgenden erweiterten Gegenstoß durch Benjamin Krumpolt zum verdienten Punktgewinn. Tore für Ottersweier: T. Röll 7/1, Schababerle 5, S. Kiesewalter 3, Krumpolt, Koch, M. Seiler je 2, Reimann, Haiss je 1 - für Ottenhöfen: Kern 6, Blank 5, Blust 5/1, Harter 3, T. Huber, Gaiser, F. Huber, Gallinat je 1. In der Kreisklasse A entschied die HSG Murg II das kleine Murgtal-Derby gegen die Reserve der Panthers Gaggenau mit 27:20 für sich. Für die Spitze reichte das aber nicht, da das Perspektivteam des TV Sandweier in Ottersweier mit 29:20 die Oberhand behielt. In der Frauen-Bezirksklasse fanden noch keine Spiele statt. (maha)