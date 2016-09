Süden dominiert die Playoffs

Die Zuschauer in Jarmen sahen ein mehr als einseitiges Viertelfinalhinspiel. Ubstadt-Weiher gewann klar und verdient mit 12:0 und hat sich damit eine sehr beruhigende Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche geschaffen. Schon nach 20 Minuten war alles klar. Die Gäste aus der Südliga führten durch Tore von Kevin Gerber, Rico Gleie, Luca Böser und Kevin Fröhlich (2) mit 5:0. Dominik Hassis erhöhte im zweiten Viertel auf 6:0 für die Spargelstädter. Im dritten Abschnitt bauten Böser und Fröhlich (2) die Führung auf 9:0 aus. Marco Weis erhöhte mit einem Doppelschlag im vierten Abschnitt auf 11:0. Den Schlusspunkt setzte mit einem Elfmeter Daniel Erbes.

Klarer als erwartet setzte sich Taifun Mörsch gegen den MSF Tornado Kierspe durch. Nach 80 einseitigen Minuten gewann der Südligst mit 16:4. Den Torreigen eröffnete Ali Topkaya in der vierten Minute. Danach sahen die rund 200 Zuschauer ein munteres Spiel mit einem klar überlegenden MSC. Manuel Fitterer erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Im zweiten Viertel drückten die Hausherren noch mehr aufs Tempo. Topkaya erzielte in der 21. Minute das 3:0 vom Anstoß weg. Eine Minute später verkürzte Oliver Sinn für den MSF Tornado. Topkaya (24.) und Fitterer (28.) bauten den Vorsprung aber schnell auf 5:1 aus. Sinn konnte in der 30. Minute noch einmal verkürzen, doch Fitterer (35.) und Patrick Palach (40.) machten vor der Halbzeit schon fast alles klar. Im dritten Viertel spielte weiterhin der Rekordmeister groß auf. Der überragende Fitterer (43., 48., 52., 55.) und Palach (46.) sorgten für den 13:2-Zwischenstand. Louis Heller konnte in der 58. Minute den dritten Treffer für die Gäste aus Kierspe markieren. Im letzten Viertel erzielte Palach noch einmal drei Tore (64., 72., 74.). Für den Tornado war zwischenzeitlich Pascal Loskand (72.) erfolgreich.

Eigentlich wollte der MSC Puma Kuppenheim mit einem hohen Erfolg in Pattensen den Einzug ins Halbfinale schon sicherstellen, am Ende mussten sich die Badener gegen die wacker kämpfenden Niedersachsen mit einem 6:3-Auswärtssieg begnügen. Benjamin Walz brachte die Gäste in der siebten Minute in Führung. Diese baute Jannis Schmitt in der 21. Minute auf 2:0 aus. Pattensen versteckte sich aber nicht: Kurz danach wurde den Hausherren ein Treffer aberkannt. Allerdings konnte Michael Peukert dann doch in der 29. Minute verkürzen. Walz konnte allerdings vor der Pause mit einem Hattrick (31., 35., 36.) auf 5:1 für Kuppenheim erhöhen. Trotzdem brachte der hohe Pausenstand nicht die nötige Sicherheit ins Spiel des Favoriten. Tobias Schulz verkürzte in der 57. Minute auf 2:5. Holger Schmitt konnte zwei Minuten später den alten Abstand wiederherstellen. Im letzten Viertel versuchten die Hausherren noch einmal alles. Peukert verkürzte in der 70. Minute auf 3:6. Am Ende blieb es dabei.

Ebenfalls vor einem schweren Gang steht der MSC Comet Durmersheim. Zwar gewann der Altmeister das Hinspiel mit 6:4 gegen den 1. MSC Seelze, trotzdem wird das Spiel beim Nordmeister alles andere als leicht. Der MSC Comet legte los wie die Feuer und führte nach 32. Minuten durch Tore von Dennis Ring (8.) und Jonas Burger (17., 32.) mit 3:0. Nach der Halbzeit kamen dann die Gäste besser ins Spiel. Vygandas Zilius (43.) und Tobias Hahnenberg (47.) brachten den Nordligisten auf 3:2 heran. Hahnenberg konnte in der 63. Minute dann sogar für Seelze ausgleichen. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst brachte Ring die Hausherren postwendend wieder in Führung. Diese baute Brunner in der 75. Minute auf 5:3 aus. Eine Minute später verkürzte Dovydas Zilius noch einmal für die Gäste. Den Schlusspunkt unter eine spannende Partie setzte dann in der Schlussminute Daniel Kranefeld mit einem Elfmeter. (tm)